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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد مهران يهنئ زوجته بعيد ميلادها: رحلة طويلة لآخر يوم في عمري

محمد مهران يهنئ زوجته بعيد ميلادها
محمد مهران يهنئ زوجته بعيد ميلادها
علا محمد
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حرص الفنان محمد مهران  على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، ووجه لها رسالة رومانسية أعرب من خلالها عن حبه .

وكتب «مهران» عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: "كل سنة وأنتِ  أحلى وأجمل حاجة في حياتي، بفرح في كل يوم بعيشه معاكي وبنكبر فيه مع بعض".

أضاف: "أصلك عشرة سنين كتير أوي من أول كنا صحاب لحد ما بقيتي حبيتي ومراتي وربنا رزقنا بأحلى حاجة في حياتنا «زين»، انتى رحلة طويلة بتمناها تكمل لآخر يوم في عمرى بحبك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مهران مشاركته في مسلسل المداح الجزء الرابع، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2024، وحقق خلاله نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، دياب، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم من النجوم.

زوجته مسلسل المداح الفنان محمد مهران

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