ناقد رياضي: صلاح اتفق مع الهلال للانضمام على سبيل الإعارة

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل بشأن مصير نجم ليفربول محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت عبر حسابه بموقع فيسبوك: خبر حصري .. محمد صلاح لن ينضم للهلال السعودي بعقد بيع نهائي .. ولكن صلاح اتفق مع مسئولي الهلال على الانضمام لصفوف الفريق على سبيل الإعارة في فترة كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل وسيمثل فريق الهلال في هذه البطولة الكبرى.

وأثار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، التكهنات بشأن وجهة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي المقبلة.



ونشر تركي آل الشيخ صورة محمد صلاح بقميص نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.