قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: تغليب روح الوحدة العربية والإسلامية ضرورة لمواجهة العدوان على غزة
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
ترومان سادس مرة.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية
وزير خارجية إسرائيل يرفض اقتراح أهم حلفائه حول غزة والضفة
10 ملايين يورو أسبوعيا .. إعلامي يكشف تفاصيل توقيع محمد صلاح مع الهلال
أسعار الذهب اليوم في مصر
شيكات بدون رصيد ..رفض طعون "علي غزال" لاعب منتخب مصر
علي جمعة: القرآن الكريم أثبت نورانية النبي
سفير سلطنة عمان: قناة السويس وجهة مناسبة لتقديم خدمات لوجستية عالمية
التنمية المحلية: تدريب شباب المحافظات على الحرف وتوفير فرص عمل لهم
خلي بالك.. 7 نصائح تهمك لتجنب الحوادث في الشبورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: نجاح مصر يزيد الضغط على المتربصين بها

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان
×

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الشائعات والأكاذيب تؤثر بشكل كبير على أمن واستقرار الوطن، موضحًا أن نجاح الدولة المصرية وقيادتها السياسية في إحداث عملية تنمية شاملة وطفرة غير مسبوقة في شتى المجالات جعل المتربصون بها يحاولون بشتى الطرق إثارة الفتن والفوضى من خلال بث الادعاءات الكاذبة التي من شأنها تهديد وزعزعة الأمن والاستقرار، بهدف إسقاط مصر في مستنقع الضياع والفوضى والبلبلة والفتن التي سقطت فيها دول مجاورة.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجماعات المتطرفة والجماعة الإرهابية بالتحديد تحاول بكل ما أوتيت من قوة إثارة الفتن وبث الأكاذيب بهدف تقويض التلاحم الوطني؛ لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل حالة الاضطراب في المنطقة لمحاولة زعزعة استقرار مصر ولكن وعي المصريين وثقتهم في القيادة السياسية الوطنية سيظل الدرع الواقي ضد هذه المؤامرات التي تُحاك ضد الوطن من قبل جماعات مأجورة.

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن جماعة الإخوان الإرهابية تُسخر كل طاقاتها وجهودها ولجانها الإلكترونية لاستغلال الأزمات وتضخيم السلبيات لاستعادة نفوذها مرة أخرى، إلا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم الحكيمة للحفاظ على الوطن ومكتسباته، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة المارقة تعتمد في خطتها على نشر الأكاذيب باستخدام وسائل إعلام مأجورة بهدف إضعاف الدولة وبث الإحباط في نفوس المواطنين، والغريب أنهم يتجاهلون شتى الإنجازات التي تحققت وما زالت على أرض الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية مستمرة وماضية في مسيرتها نحو التنمية والاستقرار، ولن تُثنيها هذه المحاولات الفاشلة عن تحقيق أهدافها الوطنية، موضحًا أن الجماعة الإرهابية تستهدف تضليل الرأي العام، لكن المصريين يمتلكون الوعي الكافي لتمييز الحقائق من الأكاذيب، والإنجازات من الشعارات الفارغة، مطالبًا بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر لن تسمح لأعدائها بالنيل من استقرارها ووحدتها.

وأكد أنه خلال المرحلة الحالية من عمر الوطن تتزايد أهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي في مواجهة الشائعات التي تستهدف ضرب استقرار الوطن؛ لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول جاهدة استعادة شتاتها وقوتها مرة أخرى وتحاول بث سمومها في المجتمع بهدف شن حرب على الدولة المصرية من خلال الشائعات والفتن التي تقلب الحقائق وتتسبب في تفتت نسيج المجتمع وإثارة التوتر الأمني والسياسي في جميع أنحاء الجمهورية بما يخدم أجندات خارجية ويُحقق مطامع المتربصين بمصر وشعبها.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل حالة الاضطراب والصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وتقوم بممارسات وأفعال للضغط على القيادة السياسية والدولة المصرية من خلال سعيها لتفتيت التلاحم والتماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني للشعب المصري خلف قيادته ومؤسسات دولته حفاظًا على وطنه وأمنه واستقراره، موضحًا أن وعي المصريين وثقتهم في القيادة الوطنية سيظل الصخرة التي تتحطم عليها مطامع الطامعين وأغراض أصحاب الأجندة التي تعمل لصالح دول بعينها تُريد لمصر الخراب والدمار وتقويض حركتها التنموية وعرقلة ازدهارها وتقدمها.

جماعة الإخوان حزب المصريين حسين ابو العطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق .. اعرف وصلت كام

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في مصر

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأنت في البيت.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا بهذه الطريقة

محمد صلاح

تركي آل الشيخ يثير التكهنات بشأن وجهة محمد صلاح المقبلة

أسعار الدواجن

تراجعت 5 جنيهات .. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة والأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية

رئيس كوريا الجنوبية

أول تعليق من رئيس كوريا الجنوبية بعد اعتقاله

ترشيحاتنا

اتحاد اليد

اتحاد اليد يخاطب الأندية لتأكيد المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس

كرة اليد

موعد تحرك منتخب مصر إلى صالة زغرب لمواجهة الأرجنتين في بطولة العالم لكرة اليد

الاهلي والزمالك

ناقد رياضي عن تأخر الأهلي والزمالك في الصفقات: لعل المانع خير

بالصور

مكياج ناعم .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

داخل سيارتها.. مي عمر تثير ضجة بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

جمبسوت تايجر.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

رئيس الأركان يتفقد عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات

الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة

فيديو

انفصال أحمد السقا ومها الصغير

بعد عشرة سنين كتير.. حقيقة انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة

عينيكم متجيبهومش الأرض …. ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة على بعد خطوة للرجوع

بدرية طلبة

بدرية طلبة ترد على منتقديها: "سيبوني أعيش وجعي بطريقتي”

الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس الأركان يتفقد عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد