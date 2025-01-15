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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مهدد بالطرد من منزله| إحسان ترك على فراش المرض.. ماذا طلب من الوسط الفني؟

إحسان ترك
إحسان ترك
أحمد عفيفي
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تصدر اسم الفنان إحسان ترك ترند مؤشرات محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة جعلته يخضع للعلاج لفترة طويلة. 

الحالة الصحية لـ"إحسان ترك" 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مقطع فيديو يظهر الفنان إحسان ترك وهو يستغيث راقدًا على سريره ولا يقوى على الحركة، معربا عن أنه في أشد الحاجة للتمثيل لسد احتياجاته وأسرته ولسداد إيجار العقار الذي يسكن به في منطقة فيصل.

وأكد ترك، أنه معرض للطرد من منزله خلال شهر، موضحًا أنه باع أثاث منزله بالكامل ولم يتبق سوى سرير وكرسي.

لماذا لا يعمل إحسان ترك؟

يذكر أن الفنان إحسان ترك تحدث في لقاء إعلامي له منذ عام عن أمنيته وهي، تقديم المزيد من الأعمال، لكنه لا يعرض عليه أي شيء منذ سنوات ولا يعمل، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة لإبادة جيله وكثير من فناني جيله لا يعملون "ومش مكفي بيته"، وأنه واحد من ضمن الممثلين الـجالسين في البيوت ورغم أن هناك ممثلين أقوى وأكفأ منه، ورغم ذلك قاعدين في البيت وهو الأمر الذي أزعج النجم محمد رمضان ووعده بمشاركته فى جميع أعماله الفنية وكانت البداية بمسلسل "جعفر العمدة".

مشاجرة صاحب العقار 

ولا سيما أن الفنان إحسان ترك تصدر الترند أيضًا منذ عدة أشهر تقريبًا، وذلك بعد ظهور فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو في مشاجرة كبيرة داخل منزله مع صاحب العقار الذي يسكن فيه، بسبب رغبة المالك في زيادة قيمة الإيجار، وتصدرت المشاجرة المنصات الرقمية حينها.

إحسان ترك ترك الوسط الفني الفنان إحسان ترك الحالة الصحية لإحسان ترك

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