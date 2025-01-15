آخر 6 أهداف للنادي الأهلي من أقدام إمام عاشور .. تفاصيل

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت علي تألق امام عاشور مع الفريق في الفترة الأخيرة .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" صدق أو لا تصدق ..أخر 6 أهداف سجلها الأهلي سجلها كلها امام عاشور !!!الهدف الثاني أمام سموحة - هاتريك أمام ستاد أبيدجان - هدفين أمام الجونة " .



وكان قد نجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الجونة، في المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري الممتاز.

وسجل إمام عاشور الهدف في الدقيقة ٦٣ من عمر اللقاء بعد جملة متكاملة مع محمد مجدي أفشة.

ونجح عاشور في إضافة الهدف الثاني للأهلي .