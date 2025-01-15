قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على الإرهابي أحمد المنصور
كولر يصل إلى 100 انتصار مع الأهلي بعد الفوز على الجونة
وهمية | الصحافة السعودية تكذب عروض زيزو.. ماذا قالت؟
مدتها 42 يوما.. تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة بداية من الأحد 19 يناير
بالأسماء.. ننشر أول صور لـ ضحايا حادث الدائري الأوسطي
على ثلاثة مراحل .. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
بعد أنباء انتقال صلاح للهلال.. 10 فراعنة تألقوا في سماء الدوري السعودي
السندات المصرية ترتفع 72.2 سنت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
صدارة أهلاوية.. جدول ترتيب الدوري الممتاز
بعد 6 ساعات.. لحظة رفع حطام أتوبيس حادث الدائري الأوسطي | صور
قطر: وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل سيبدأ الأحد الساعة 12:15 ظهرًا
أحمد موسى: مطلوب القبض على الإرهابي علاء عبد الباقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5 من أسرة واحدة.. تشييع جثـ ـامين ضـ ـحايا حـ ـادث مطروح بمسقط رأسهم في أسيوط

تشييع جثامين ضحايا حادث سقوط سيارة بمطروح
تشييع جثامين ضحايا حادث سقوط سيارة بمطروح
إيهاب عمر
×

شيّع أهالي قرية سراوة بمركز منفلوط في أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، جثامين 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل،  أثناء عودتهم من العمل عند كوبرى فوكه على طريق مطروح الساحلي.


أدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الضحايا في مسجد  الرحمن، وخيمت مشاعر الحزن والأسى بين أسرة وأهالي القرية أثناء تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

ولقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، امس الثلاثاء، أثناء عودتهم من العمل، عند كوبرى فوكه، على طريق مطروح الساحلي.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزى، يتسر حنفى محمد " 30 سنة " عامل، من محافظة الشرقية، مصاب باشتباه (pc) وجروح متفرقة بالجسم وجرح بالرأس وكسر بقاع الجمجمة، حجز بالعناية، ومحمود عبدالله محمد "37 سنة ' عامل، من الشرقية، اشتباه pc وجروح بالجسم والرأس و كدمات بالرئة وكسر بالضلوع، حجز بالعناية، ومحمد علاء أشرف 11 سنة، من أسيوط، جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد منصور صادق 29 سنة، عامل، من أسيوط، جروح وكدمات بالجسم، وعلاء أشرف محمد 40 سنة، عامل، من أسيوط، ما بعد توقف عضلة القلب حجز بالعناية، ورمضان أشرف رزق، من أسيوط وصول جثة هامدة، ومحمد أشرف رزق، عامل، من أسيوط، وصول جثة هامدة، ورجب أشرف رزق، عامل، من أسيوط وصول جثة هامدة، وعبده هانى الجبرسى، عامل، من البحيرة وصول جثة هامدة، وسعد رمضان زيدان، عامل، من أسيوط، وصول جثة هامدة.

أسيوط أخبار أسيوط 5 نعوش أخبار المحافظات تشييع جثامين ضحايا مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الاهلي

رسميا.. الأهلي يحسم أول صفقاته في الانتقالات الجارية

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

محمد صلاح

10 ملايين يورو أسبوعيا .. إعلامي يكشف تفاصيل توقيع محمد صلاح مع الهلال

هيدي كرم

جمبسوت غريب.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

الاهلي

بشري سارة لجماهير الأهلي بشان الصفقات الجديدة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: إضافة الدين للمجموع لجميع الصفوف من العام الدراسي المقبل

عمر الساعي

الزمالك هيقدر يدفع المبلغ ده..رد قوي من شوبير على عضو الإسماعيلي بسبب تصريح عمر الساعي

ترشيحاتنا

انغام وياسين ابن شقيقتها

أنغام تحتفل بـ .عيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة غنوة

الفنان إحسان الترك

دا كلام الدكتور .. إحسان الترك يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته الصحية

أحمد سعد

عامل عظمة .. أحمد سعد يوجه رسالة لـ تامر عاشور

بالصور

بعد 6 ساعات.. لحظة رفع حطام أتوبيس حادث الدائري الأوسطي | صور

اتوبيس الاوسطي
اتوبيس الاوسطي
اتوبيس الاوسطي

من الرئيس الفلسطيني.. وسام "النجمة الكبرى" لـ حسين فهمي تكريمًا على مسيرته الفنية

حسين فهمي يحصل على وسام "النجمة الكبري"
حسين فهمي يحصل على وسام "النجمة الكبري"
حسين فهمي يحصل على وسام "النجمة الكبري"

رئيس مياه الشرب بالشرقية يتفقد المعمل المركزي ويتابع سير العمل بمحطة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محمود عبدالغفار: وجودي كمدير لدار إقامة كبار الفنانين بمثابة تكليف.. ولا نحصل على مقابل مادي من النزلاء l حوار وفيديو

الفنان القدير محمود عبد الغفار
الفنان القدير محمود عبد الغفار
الفنان القدير محمود عبد الغفار

فيديو

استغاثة طليق آيتن عامر

«منعاني أشوف أولادي من سنة» .. استغاثة طليق آيتن عامر |فيديوجراف

الفنان القدير محمود عبد الغفار

محمود عبدالغفار: وجودي كمدير لدار إقامة كبار الفنانين بمثابة تكليف.. ولا نحصل على مقابل مادي من النزلاء l حوار وفيديو

أحمد سعد

أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد «حبيبنا» على يوتيوب ومنصات الموسيقى

انفصال أحمد السقا ومها الصغير

بعد عشرة سنين كتير.. حقيقة انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد