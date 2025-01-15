5 من أسرة واحدة.. تشييع جثـ ـامين ضـ ـحايا حـ ـادث مطروح بمسقط رأسهم في أسيوط

شيّع أهالي قرية سراوة بمركز منفلوط في أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، جثامين 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أثناء عودتهم من العمل عند كوبرى فوكه على طريق مطروح الساحلي.



أدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الضحايا في مسجد الرحمن، وخيمت مشاعر الحزن والأسى بين أسرة وأهالي القرية أثناء تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

ولقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، امس الثلاثاء، أثناء عودتهم من العمل، عند كوبرى فوكه، على طريق مطروح الساحلي.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزى، يتسر حنفى محمد " 30 سنة " عامل، من محافظة الشرقية، مصاب باشتباه (pc) وجروح متفرقة بالجسم وجرح بالرأس وكسر بقاع الجمجمة، حجز بالعناية، ومحمود عبدالله محمد "37 سنة ' عامل، من الشرقية، اشتباه pc وجروح بالجسم والرأس و كدمات بالرئة وكسر بالضلوع، حجز بالعناية، ومحمد علاء أشرف 11 سنة، من أسيوط، جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد منصور صادق 29 سنة، عامل، من أسيوط، جروح وكدمات بالجسم، وعلاء أشرف محمد 40 سنة، عامل، من أسيوط، ما بعد توقف عضلة القلب حجز بالعناية، ورمضان أشرف رزق، من أسيوط وصول جثة هامدة، ومحمد أشرف رزق، عامل، من أسيوط، وصول جثة هامدة، ورجب أشرف رزق، عامل، من أسيوط وصول جثة هامدة، وعبده هانى الجبرسى، عامل، من البحيرة وصول جثة هامدة، وسعد رمضان زيدان، عامل، من أسيوط، وصول جثة هامدة.