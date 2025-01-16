لجنة محلية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025 في دمياط

شكلت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط لجنة محلية لاختيار الأمهات المثاليات لاحتفالية عيد الأم للعام ٢٠٢٥ وذلك في ضوء المسابقة التي تم فتح باب التسجيل لها فالفترة من ٢٠٢٤/١٢/١٧ وحتى ٢٠٢٥/١/١٦ و التي سبق الاعلان عنها لاختيار النماذج المتميزة للأم المصرية وفقا للشروط والمعايير المقررة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، ونظراً لاقتراب موعد الاحتفال السنوي بعيد الام بشهر مارس ٢٠٢٥ وما يمثله من احترام لدور الأم بالمجتمع المصري وتقدير لرسالتها العظيمة في بناء المجتمع

وتشكلت اللجنة برئاسة مدير عام المديرية و تضم في عضويتها ممثلين من مجلس النواب والأزهر الشريف والكنيسة ، وممثلي الجهات والادارات المعنية ، وتختص اللجنة باختيار وترتيب الامهات الفائزات وفقاً للضوابط والمعايير الموضوعة ومراجعة واعتماد خطة العمل المقترحة لاحتفال عيد الأم لعام ٢٠٢٥، وكذلك النظر في التظلمات.

كما تم تشكيل لجنة فنية لفرز طلبات الترشح وتحديد من ينطبق عليه الشروط من خلال البحث الميداني.