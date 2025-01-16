انطلاق البرنامج التدريبي " المرأة تقود للتنفيذيات" بدمياط



التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع نهى عبد الله حبيب المتدربة بالدفعة الأولى للبرنامج التدريبى للأكاديمية الوطنية للتدريب " المرأة تقود للتنفيذيات " ، حيث ستتلقى التدريب الميدانى بالمحافظة لمدة شهر فى الفترة من ١٣ يناير حتى ١٠فبراير ٢٠٢٥ .

رحب " محافظ دمياط " بها ، مؤكدًا أنه سيتم توفير كافة سُبل الدعم اللازمة خلال فترة التدريب ، كما أعرب عن خالص أمنياته لها بالتوفيق والسداد .

فيما وقد كلف " المحافظ" اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بمتابعة عملية التدريب على مدار الشهر ، لتحقيقه على نحو الأمثل مما يساهم فى اكتساب المهارات والخبرات والتأهيل لتولى مناصب قيادية ، كما أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بالدور الرائد للأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل واعداد كوادر قيادية ، وتأهيل وتنمية قدرات المرأة المصرية لتحقيق رؤية الدولة نحو التمكين الكامل لها ، وأكد أن المحافظة ستعمل على تحقيق أهداف التدريب العملى والمعايشة الميدانية التى تأتى على هامش برنامج " المرأة تقود للتنفيذيات " لتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات العملية المختلفة باعتبارها من أهم ركائز التدريب.

هذا وقد التقى اللواء محمد همام بالمتدربة نهى حبيب لمناقشة البرنامج التدريبي وآليات تنفيذه لتحقيق الاستفادة القصوى وتلقيها التدريب على الوجه الاكمل وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط..