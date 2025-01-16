مجلس الشباب المصري يشيد بدور الرئيس السيسي في التوصل للتهدئة بغزة

ثمن مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية البنود التي شملها الاتفاق، بما في ذلك صفقة تبادل الأسرى، عودة النازحين داخليًا، وفتح معبر رفح لتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد "ممدوح"، في بيان للمجلس، أن الجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورًا حاسمًا في الوساطة بين الأطراف المعنية بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

وأشار إلى أن دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية بما يعكس دورها التاريخي كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الحل العادل والشامل لهذه القضية يبدأ بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا "ممدوح" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الصراع الممتد، والعمل على تحقيق سلام شامل وعادل يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ويعزز تطلعات شعوب المنطقة نحو الأمن والاستقرار الدائم.

من جانبه يستعد الفريق الإقليمي للإغاثة التابع لمجلس الشباب المصري لمعاودة نشاطه لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وسبق أن قام الفريق الإقليمي للإغاثة خلال العام الماضي بإدخال 50 شاحنة مواد غذائية لدعم الأسر داخل القطاع وقام برعاية 12 ألف أسرة يقيمون بالأراضي المصرية.