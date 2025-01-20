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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو ماشحنتش شهرين ..حملات تفتيش على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
وفاء نور الدين
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تشن  وزارة الكهرباء حملات تفتيش مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى ، حيث يتم المرور دوريا على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، بعد اكتشاف تلاعب البعض فى تلك العدادات لسرقة التيار من خلف العداد. 

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه بالإضافة لتلك اللجان، يتم البحث أيضا عن العدادات التى لم تشحن كارت عداد الكهرباء  لمدة شهرين أو أكثر أو تشحن بمبالغ ضئيلة لاتتناسب وقيمة الاستهلاك.

التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

وتابع المصدر  أن  عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر  وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك أو عدم الشحن لشهرين أو أكثر  فيتم توجيه لجان تفتيش إلى صاحب العداد،  لبيان مدى تناسب الاستهلاك  مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد  .

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات أما مادون ذلك فيتم  توجيه حملات  لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلك ضبطية قضائية له الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امداداهم بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.

حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء 

1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

3-  تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك. 

4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج  العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

الكهرباء وزارة الكهرباء العدادات مسبقة الدفع ضبط سارقى التيار الكهربائى

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