مكالمات الواي فاي| القومي للاتصالات يكشف مفاجأة عن استخدام الخدمة والتكلفة

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، عن تفاصيل خدمة المكالمات بتقنية الواي فاي، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر اتصالا بالواي فاي بشكل جيد.

خدمة المكالمات بتقنية الواي فاي

وأضاف رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الاثنين، أن هذه الخدمة للمحمول عبر شبكات الواى فاى المنزلية.

ونوه رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، بأن أي مواطن عنده مشكلة في التغطية الداخلية للشبكة، ولديه شبكة واى فاي في المنزل، يمكنه أن يستخدمها للمكالمات.

واي فاي

وتابع “ابراهيم”، أن هذه تكنولوجيا يستطيع المواطن أن يتصل عبر الواى فاي في حالة عدم وجود تغطية للشبكة، مشيرا إلى أن الخدمة بنفس تعريفة المواطن التي يستخدمها.

وأشار إلى أنه يتم تفعيل الخدمة لأول مرة، وتعمل تلقائيا، ففي حالة الاتصال أو تلقى اتصال تعمل الخدمة مباشرة، فالمكالمات الصويتة على شبكات الانترنت لا تستهلك الباقة، مؤكدا أنه لا تكلفة إضافية على الخدمة.