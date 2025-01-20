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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيفية استعادة الملفات المحذوفة من هاتفك بسهولة

الملفات المحذوفة
الملفات المحذوفة
احمد الشريف
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هل سبق وأن فقدت ملفًا مهمًا من هاتفك عن طريق الخطأ وشعرت باليأس؟ سواء كانت صورًا عائلية أو مستندات عمل حيوية أو محادثات لا تُقدر بثمن، فإن استعادة البيانات المحذوفة قد تبدو أمرًا صعبًا. 

لكن لا تقلق، هناك حلول بسيطة وفعالة تساعدك على استعادة ملفاتك المفقودة بدون إنفاق المال أو اللجوء إلى برامج معقدة. ف

ي هذا التقرير، سنستعرض أفضل الطرق لاسترجاع الملفات المحذوفة بخطوات سهلة وآمنة.

1. الاعتماد على خدمات النسخ الاحتياطي السحابي

تُعد خدمات النسخ الاحتياطي السحابي مثل Google Drive وiCloud واحدة من أفضل الطرق لاسترجاع البيانات بسرعة وبدون الحاجة إلى برامج إضافية.

لأجهزة أندرويد:

تحقق من حساب Google الخاص بك.

استرجع الصور والملفات عبر تطبيق Google Photos أو Google Drive.

لأجهزة iPhone:

انتقل إلى الإعدادات > الحساب > إدارة التخزين لاسترجاع البيانات المحذوفة.

استخدم تطبيق iCloud للوصول إلى النسخ الاحتياطية.

2. استعادة المحادثات المحذوفة عبر التطبيقات المدمجة

توفر العديد من التطبيقات ميزات نسخ احتياطي مدمجة لاستعادة الرسائل والمحادثات.

WhatsApp:

قم بحذف التطبيق وإعادة تثبيته.

اتبع الإرشادات لاستعادة المحادثات من النسخة السحابية.

Telegram:

يمكن استعادة الوسائط مباشرة من السحابة دون الحاجة إلى أي تطبيقات إضافية.

3. استرجاع الصور والملفات من سلة المهملات

معظم الهواتف الحديثة تحتوي على ميزة "سلة المحذوفات" لاستعادة الملفات المحذوفة مؤقتًا.

لأجهزة أندرويد:

افتح تطبيق المعرض.

انتقل إلى قسم "سلة المحذوفات" لاستعادة الصور المحذوفة.

لأجهزة iPhone:

افتح تطبيق الصور.

اذهب إلى ألبوم "المحذوفة مؤخرًا" لاسترجاع الصور.

4. استخدام تطبيقات مجانية لاستعادة الملفات

إذا لم تنجح الطرق السابقة، يمكنك اللجوء إلى تطبيقات مجانية مخصصة لاستعادة الملفات.

DiskDigger:

يقدم خيارات لاسترجاع الصور والملفات المحذوفة.

Undeleter:

يُمكنه استعادة الملفات مع ميزات مجانية دون الحاجة للترقية.

نصائح لتجنب فقدان الملفات مستقبلًا

قم بتمكين النسخ الاحتياطي التلقائي على هاتفك.

احتفظ بنسخة احتياطية للبيانات المهمة على وحدة تخزين خارجية أو سحابة.

تحقق من الملفات المحذوفة في سلة المهملات قبل إفراغها.

باستخدام هذه الطرق، يمكنك استعادة ملفاتك بسهولة وحماية بياناتك من الضياع في المستقبل.

iPhone iCloud Google Drive

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