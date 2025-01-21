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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القومية لسلامة الغذاء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية تصدير الأسماك لدول أوروبا

خلال اللقاء
خلال اللقاء
ولاء عبد الكريم
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التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلي مكتب المفوضية الأوروبية بالقاهرة برئاسة نيكولاوس زعيميس مستشار وزير ورئيس قسم التجارة بمقر الهيئة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحب الهوبي بوفد المفوضية الأوروبية وأعرب عن سعادته بالنجاحات الأخيرة التي حققتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات.

تناول اللقاء مناقشة آلية البدء الفعلي لتصدير أولى شحنات الأسماك البحرية لدول الاتحاد الأوروبي وكذا التحديات التي تواجه عملية التصدير مع وضع الحلول الملائمة لها لتتخذ مسار التنفيذ في أقرب وقت.

كما استعرض اللقاء إمكانيات تقديم الدعم الفني من قِبل المفوضية الأوروبية لفتح الأسواق الأوروبية أمام أسماك المزارع المصرية بعد استيفائها للمتطلبات والاشتراطات الأوروبية في هذا الشأن.

وقال الهوبي إن اللقاء تناول أيضًا إمكانيات إعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المركبة من الألبان ذات المنشأ الأوروبي.

ومن جانبه أشاد نيكولاوس زعيميس مستشار وزير ورئيس قسم التجارة بنجاح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اجتياز زيارة المراجعة الفنية الأخيرة التي قام بها وفد البعثة الأوروبية لتقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات الميكروبيولوجية على الفراولة المجمدة والنباتات الطبية والعطرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 5 - 26 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر عدم ورود أي توصيات إلى الجانب المصري مما يؤكد قوة والثقة في النظام الرقابي المعمول به في مصر في هذا القطاع الحيوي.

المفوضية الأوروبية الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدير الأسماك الأسماك البحرية

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