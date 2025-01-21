مبابي يرد على تصريحات نيمار: أكن له احتراما كبيرا وأتذكر الأشياء الجيدة

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، على التصريحات المثيرة التي أدلى بها زميله السابق في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بشأن العلاقة بينهما خلال فترة وجودهما معًا في النادي الباريسي.

تصريحات مبابي

في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على "فيسبوك"، قال مبابي:

"ليس لدي ما أقوله.. أكن احترامًا كبيرًا له".

وأضاف النجم الفرنسي: "أريد أن أتذكر الأشياء الجيدة عنه. نيمار لاعب فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم.. نتمنى له ولعائلته التوفيق".

ما قاله نيمار عن مبابي

جاءت تصريحات مبابي ردًا على ما قاله نيمار في حديثه عبر "بودكاست" قدمه روماريو، حيث أشار البرازيلي إلى وجود خلافات بسيطة بينهما أثناء وجودهما مع باريس سان جيرمان.

صرح نيمار: "عندما انضم مبابي إلينا، كنت أطلق عليه لقب الفتى الذهبي. كانت بيننا علاقة جيدة، أمضينا سنوات من التعاون الممتاز. كنت دائمًا أساعده وأتحدث معه، وكنا نتناول العشاء معًا في منزلي".

لكن نيمار أثار الجدل بقوله: "بعد وصول ميسي إلى الفريق، شعر مبابي بشيء من الغيرة. لم يكن يريد أن يشاركه أحد الأضواء، وحدثت بعض المشاجرات وتغير في السلوك".

تقييم العلاقة بين النجمين

شهدت فترة وجود مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان العديد من المحطات المثيرة، حيث تناوب النجمان على خطف الأضواء، لكن العلاقة بينهما كانت دائمًا محل اهتمام الصحافة والجماهير. ورغم الخلافات التي أشار إليها نيمار، يبدو أن مبابي اختار التركيز على الإيجابيات، متجنبًا الدخول في جدل إعلامي.

خاتمة

تُبرز تصريحات مبابي موقفه الدبلوماسي، مفضلاً احترام زميله السابق والتأكيد على اللحظات الجيدة التي جمعتهما، في وقتٍ تُسلط فيه الأضواء على تفاصيل العلاقة بين نجوم الكرة في كبرى الأندية العالمية.