قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أهلي بنغازي» يستفسر عن إمكانية التعاقد مع عمرو السوليه | تفاصيل
إجازة مدفوعة الأجر.. قرار عاجل من «ترامب» بشأن تسريح موظفين أمريكيين
عمرو وهبة يكشف لـ«صدى البلد» عن دوره في فيلم «المستريحة» مع ليلى علوي|فيديو
ناقد رياضي: آن الأوان لرحيل محمد رمضان من الأهلي
احذر تناول هذه الفواكه إن كنت تعاني من الصداع .. الأولى غير متوقعة
9 آلاف درهم .. فرص عمل برواتب مغرية في الإمارات
قرار من النيابة بشأن احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة 6 سنوات بالبدرشين|تفاصيل
تبدأ من 250 جنيهًا.. أسعار وأماكن بيع اللحوم اليوم الأربعاء 22-1-2025
دعاء شهر رجب لسداد الديون .. يُفرّج الهموم ويقضي الحوائج
«الغندور»: الأهلي يحسم صفقته الأجنبية الأولى.. والإعلان عقب الكشف الطبي
منتخب إثيوبيا يرفض طلب حسام حسن قبل مواجهة الفراعنة بتصفيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تبدأ من 250 جنيهًا.. أسعار وأماكن بيع اللحوم اليوم الأربعاء 22-1-2025

اللحوم
اللحوم
آية الجارحي
×

تواصل الحكومة ضخ كميات من اللحوم، مع توفر كميات كبيرة من اللحوم، في جميع منافذها، مما ساهم ذلك في هدوء أسعار اللحوم في الأسواق، على الرغم من زيادة الإقبال.

وشهدت أسعار اللحوم حالة من الاستقرار على مدار الشهر الماضي في محال الجزارة وحتى الآن.

وتقدّم أسواق اليوم الواحد لحومًا طازجة بأسعار تبدأمن 250 جنيهًا للكيلو.

وكانت أسعار اللحوم تراجعت بقوة قبل عيد الأضحى الماضي، حيث شهدت أسعار اللحوم تراجعًا قويًا في الأسعار رغم ارتفاع الطلب حينها، مما تسبّب في تخفيض عدد من الجزارين في مناطق مختلفة أسعار اللحوم الطازجة.

وعلى الرغم من عودة الطلب على اللحوم مرة أخرى إلا أن أسعار اللحوم الحمراء لم ترتفع.

أسعار اللحوم اليوم

وتواصل الدولة ضخ كميات من اللحوم، عقب توفيرها كميات كبيرة من اللحوم، في جميع منافذها.

 

سعر اللحوم اليوم

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار اللحوم المستوردة تراوح سعرها بين 200 و230 جنيهًا، وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة.

وأوضح “وهبة” في تصريحات له، أنه من المفترض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل إلى 175 جنيهًا وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.

 

أسعار اللحوم المستوردة

وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن مع توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.

وقال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار اللحوم البلدي والمستوردة تشهد استقرارًا منذ عيد الأضحى الماضي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن سوق اللحوم تشهد ركودًا كبيرًا خلال الفترة الحالية رغم استقرار سعر اللحوم، مرجحًا أن السبب يعود إلى فترة المصايف التي يذهب إليها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وشراء المستلزمات الدراسية.

سعر اللحوم اليوم

ويرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأبعاء  22-1-2025 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في محال الجزارة

  • يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 340 و370 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 340 و360 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و 350 جنيهًا بعد أن وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و400 جنيه.
  • يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 و380 جنيهًا

سعر اللحوم في منافذ الوطنية 2000

  • سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو
  • سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه
  • سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو
  • سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو
  • سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا
  • سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم في وزارة التموين

  • سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو
  • سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه
  • سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو
  • سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو
  • سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا
  • سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

منافذ وزارة الزراعة

  • سجّل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 260 جنيهًا.
  • سجّل سعر كيلو السجق نحو 260 جنيهًا.
  • سعر كيلو الكبدة 200 جنيه
وزارة الزراعة وزارة التموين اللحوم المستوردة اللحوم شهر رمضان اللحوم الطازجة سعر اللحوم اليوم أسعار اللحوم اللحوم السوادنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى

البنوك| تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالدرجات .. الآن

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

ظهرت الآن| نتيجة رابعة ابتدائي 2025

صورة أرشيفية

شاب يُنهي حياة آخر وسط الشارع في الأقصر

حالة الطقس

أمطار غزيرة تضرب تلك المناطق خلال ساعات .. الأرصاد تحذر

شهادات البنوك

1187 جنيها لمدة 60 شهرا.. أفضل شهادة ادخار من البنك الأهلي

الطقس

تحذير الأرصاد | أمطار تضرب القاهرة صباحا

الطقس في مصر

بينها القاهرة الكبرى.. موجة أمطار تضرب 7 محافظات ليلاً

ترشيحاتنا

بشير التابعي

بشير التابعي: مجلس الزمالك سيحتفل بالتجديد لزيزو بالطبلة

صورة من اللقاء

شتوتجارت ينعش آماله في التأهل لدور الـ16 بفوز ثمين على سلوفان براتيسلافا

صورة من اللقاء

بولونيا يقلب الطاولة على دورتموند ويحقق أول انتصار في دوري أبطال أوروبا

بالصور

تفسير رؤية الخالة المتوفية في المنام للشاب والفتاة والزوجين والمطلقة والأرملة

تفسير رؤية الخالة المتوفية في المنام للشاب والفتاة والزوجين والمطلقة والأرملة
تفسير رؤية الخالة المتوفية في المنام للشاب والفتاة والزوجين والمطلقة والأرملة
تفسير رؤية الخالة المتوفية في المنام للشاب والفتاة والزوجين والمطلقة والأرملة

احذر تناول هذه الفواكه إن كنت تعاني من الصداع .. الأولى غير متوقعة

أنواع من الفواكه تزيد من حدة الصداع
أنواع من الفواكه تزيد من حدة الصداع
أنواع من الفواكه تزيد من حدة الصداع

سعر غير متوقع لفستان أنابيلا هلال الأسود في أحدث إطلالاتها بدبي|شاهد

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

في الصباح.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميًا ؟

فوائد تناول التمر
فوائد تناول التمر
فوائد تناول التمر

فيديو

إطلالة نادية الجندي

فستان مكشوف البطن.. نادية الجندي ترد بطريقتها على انتقادات إطلالتها في «جوي أورد»|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تنبيه عاجل من وزارة التعليم بشان امتحانات الثانوية العامة | ما القصة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

5 صفقات جديدة.. ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرح أكثر من ٥ آلاف وحدة جديدة | اعرف الأماكن وشروط التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد