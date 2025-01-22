تبدأ من 250 جنيهًا.. أسعار وأماكن بيع اللحوم اليوم الأربعاء 22-1-2025

تواصل الحكومة ضخ كميات من اللحوم، مع توفر كميات كبيرة من اللحوم، في جميع منافذها، مما ساهم ذلك في هدوء أسعار اللحوم في الأسواق، على الرغم من زيادة الإقبال.

وشهدت أسعار اللحوم حالة من الاستقرار على مدار الشهر الماضي في محال الجزارة وحتى الآن.

وتقدّم أسواق اليوم الواحد لحومًا طازجة بأسعار تبدأمن 250 جنيهًا للكيلو.

وكانت أسعار اللحوم تراجعت بقوة قبل عيد الأضحى الماضي، حيث شهدت أسعار اللحوم تراجعًا قويًا في الأسعار رغم ارتفاع الطلب حينها، مما تسبّب في تخفيض عدد من الجزارين في مناطق مختلفة أسعار اللحوم الطازجة.

وعلى الرغم من عودة الطلب على اللحوم مرة أخرى إلا أن أسعار اللحوم الحمراء لم ترتفع.

أسعار اللحوم اليوم

وتواصل الدولة ضخ كميات من اللحوم، عقب توفيرها كميات كبيرة من اللحوم، في جميع منافذها.

سعر اللحوم اليوم

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار اللحوم المستوردة تراوح سعرها بين 200 و230 جنيهًا، وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة.

وأوضح “وهبة” في تصريحات له، أنه من المفترض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل إلى 175 جنيهًا وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.

أسعار اللحوم المستوردة

وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن مع توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.

وقال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار اللحوم البلدي والمستوردة تشهد استقرارًا منذ عيد الأضحى الماضي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن سوق اللحوم تشهد ركودًا كبيرًا خلال الفترة الحالية رغم استقرار سعر اللحوم، مرجحًا أن السبب يعود إلى فترة المصايف التي يذهب إليها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وشراء المستلزمات الدراسية.

سعر اللحوم اليوم

ويرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأبعاء 22-1-2025 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في محال الجزارة

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 340 و370 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 340 و360 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و 350 جنيهًا بعد أن وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 و380 جنيهًا

سعر اللحوم في منافذ الوطنية 2000

سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم في وزارة التموين

سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

منافذ وزارة الزراعة