عقب كسر ماسورة.. الأجهزة التنفيذية ببورفؤاد تواصل جهودها لسحب تجمعات المياه|صور

يواصل مجلس مدينة بور فؤاد جهوده لسحب تجمعات المياه عقب كسر ماسورة مياه وإغلاق جزئي للطريق بالتنسيق مع قسم المرور حفاظاً على سلامة المواطنين.

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أمس الثلاثاء، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس في إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 12 بوصة، هذا وقد تلقت مركز عمليات المدينة بلاغاً بوجود كسر بخط المياه، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد: الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها على مدار الساعة في رفع تجمعات المياه بشارعي القدس الشريف والتأميم إلى جانب متابعة تصريف المياه داخل بالوعات الأمطار والمطابق العمومية وسط انتشار لسيارات ومعدات النقل الميكانيكي والأطقم الفنية، موجهاً بإعادة الشئ إلى أصله على الفور ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع قسم المرور لتوفير المحاور المرورية البديلة حفاظاً على أرواح المواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 12 بوصة بشارع القدس الشريف

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، حرصاً على سلامة المواطنين.