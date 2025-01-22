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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضحية أرضه.. وفاة فلاح اصطدمت رأسه بيد ماكينة ري في طما بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني
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شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج حادثة مؤسفة، حيث لقي فلاح مصرعه إثر إصابته بنزيف في المخ نتيجة اصطدام رأسه بيد ماكينة ري أثناء عمله بأرضه الزراعية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوصول المدعو إسماعيل ح. م. ح، 62 عامًا، فلاح، إلى مستشفى طما المركزي جثة هامدة، ومقيم بدائرة المركز، نتيجة إصابته بنزيف بالمخ.

وبالانتقال والفحص، أفاد كل من شقيق المتوفي علي، 56 عامًا، عامل، ونجل عمومته أحمد ع. أ. م، 68 عامًا، بالمعاش، بأن الحادث وقع أثناء قيام المذكور بري أرضه الزراعية، حيث التف طرف من جلبابه على سير موتور ماكينة الري خاصته.

مما أدى إلى سحبه واصطدام رأسه بيد التشغيل الحديدية، مسببًا إصابته التي أدت إلى وفاته. وأكدا عدم وجود شبهة جنائية أو اتهام أحد بالتسبب في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، أفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو نزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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