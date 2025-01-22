قبل الغرامة .. خطوات سداد فواتير الكهرباء إلكترونيًا

توفر وزارة الكهرباء ، خدمة سداد فواتير الكهرباء الكترونيا تسهيلا على المشتركين واتباعا لخطة ميكنة الخدمات خاصة.

وقد حذرت الوزارة من تغريم المتأخرين عن دفع فواتير الكهرباء لمدة شهر من إصدارها 7% من قيمة الفاتورة .

ووفرت الشركة القابضة خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق كود السداد الإلكتروني الذى

-يساعد على دفع فواتير الكهرباء والمتأخرات شاملة الأقساط الموجودة على حساب العداد.

- معرفة تفاصيل استهلاك الكهرباء كل شهر.

- دفع فواتير الكهرباء أونلاين من المحمول أو من أقرب نقطة دفع فواتير كهرباء .

-تسجل قراءة العداد في ميعاد محدد كل شهر و معرفة قيمة فواتير الكهرباء الشهرية.

ويمكن للمواطنين التوجه بأى سؤال من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر

‏https://linktr.ee/eehcsm

طرق سداد فواتير الكهرباء الكترونيا

وفيما يلي طرق سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا..



1- الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).



2- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".



3- فوري: - 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري، 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) · مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) · تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.



4- استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).



5- استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

يذكر أن عدد المشتركين وصل لـ 42 مليون مشترك للكهرباء ،ووصل عدد العدادات مسبوقة الدفع الى حوالى 18 مليون عداد مسبوق الدفع وتنتهج وزارة الكهرباء خطة لتغيير كل العدادات القديمة الى مسبوقة الدفع فى خلال خمس سنوات .

مميزات العداد مسبوق الدفع

1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك وبالتالى دقة فواتير الكهرباء.