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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب خصومة ثأرية .. السجن المؤبد لـ عامل قتل فلاح بأسيوط

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر
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عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط،عاملا ، بالسجن المؤبد لقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم بقتل، فلاح ، بعزبة الشيخ سويفي بمركز الفتح على خلفية خصومة ثأرية بينهم .


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة ، و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد .


تعود وقائع القضية رقم 11198 لسنة 2020 جنيات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بطريق عربة الشيخ سويفي ووجود جثة .
 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط وحدة مباحث الفتح وتبين من المعاينة والفحص مقـ.ـتل " أحمد . ح . أ " ،50 عاما فلاح وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة .
 

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمود . ع . ح " ، عامل ، وآخرين سبق الحكم عليهم على خلفية خصومة ثأرية بين المتهم والمجني عليه .


وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعد سلاحا ناريا وعقد العزم على إنها حياة المجني عليه وتتبع تحركاته حتى أن علم خروجه يوم الواقعة على التروسيكل الخاص هبه من عزبة سويفي متجها إلى قرية الفيما وتربص له وآخرين بالطريق وما أن ظفر به أطلق صوبه أعيرة نارية والتي أودت بحياته .

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