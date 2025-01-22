أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

احتفلت الفنانة المصرية أروى جودة بعقد قرانها أمس، 20 يناير 2025، على رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتسيت، الذي أشهر إسلامه واختار اسم “آدم” استعدادًا للزواج منها.



أقيمت مراسم عقد القران في حفل بسيط ورومانسي على كوبري قصر النيل في القاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.



شاركت أروى جودة صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وراقية بفستان أبيض وطرحة زفاف ناعمة. وعلقت على الصور بقولها: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني بمن اختاره الله لي.”



آدم يعمل في مجال الأزياء، ويُعرف بخصوصيته وابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت قصة الحب بينهما في باريس، عندما جمعهما لقاء بالصدفة خلال حدث في نادي السيارات، تطور لاحقًا إلى علاقة جادة توّجت بالزواج.



أروى جودة أشادت بالدعم الذي قدمه لها زوجها طوال علاقتهما، خاصة بعد وفاة والدها في منتصف العام الماضي، على الصعيد الفني كان آخر أعمال أروى مشاركتها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي عُرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/_me78w2NJ1M