قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر تتعافى بعد سنوات الاضطرابات (2011 - 2013)
أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف
مسئول أمريكي: ترامب سيدرج الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية
لا تنخدعوا.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات | تحذير من الأرصاد
قرار عاجل بشأن المدرس المعتد.ي على طالب السنتر التعليمي بحلوان
رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها
مي عبد الحميد: الإعلان عن طرح جديد من الإسكان المتوسط نهاية مارس
غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل
لتجربة اتصال أكثر كفاءة.. ماذا نعرف عن خدمة مكالمات الواي فاي في مصر؟
«بن حفير»: اتفاق وقف إطلاق النار إهانة وطنية لإسرائيل ويجب أن نعود للحرب فوراً
الرئيس السيسي يكشف حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

زواج أروي جودة
زواج أروي جودة
مروج حسني
×

احتفلت الفنانة المصرية أروى جودة بعقد قرانها أمس، 20 يناير 2025، على رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتسيت، الذي أشهر إسلامه واختار اسم “آدم” استعدادًا للزواج منها.


 أقيمت مراسم عقد القران في حفل بسيط ورومانسي على كوبري قصر النيل في القاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.


شاركت أروى جودة صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وراقية بفستان أبيض وطرحة زفاف ناعمة. وعلقت على الصور بقولها: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني بمن اختاره الله لي.”


 آدم يعمل في مجال الأزياء، ويُعرف بخصوصيته وابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت قصة الحب بينهما في باريس، عندما جمعهما لقاء بالصدفة خلال حدث في نادي السيارات، تطور لاحقًا إلى علاقة جادة توّجت بالزواج.


 أروى جودة أشادت بالدعم الذي قدمه لها زوجها طوال علاقتهما، خاصة بعد وفاة والدها في منتصف العام الماضي، على الصعيد الفني كان آخر أعمال أروى مشاركتها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي عُرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/_me78w2NJ1M

أروي جودة الفنانة أروي جودة زفاف أروي جودة زوج أروي جودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

إصابة نجم فريق سلة الأهلي بخلع في المفصل

حفل تنصيب دونالد ترامب

مصر .. لماذا ذكرت في خطاب تنصيب ترامب؟

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات .. المدارس تعلنها الآن

فنجان قهوة

عيلة بحالها راحت بسبب فنجان قهوة.. ماذا قالت والدة الضحية؟

تشهد الان الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في المدارس.. شوف درجاتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

منجم ذهب

بمليار دولار.. دولة عربية تشتري أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم

ترشيحاتنا

مؤتمر سامسونج

سامسونج تعلن عن محرك البيانات الشخصية للحفاظ على الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي

مؤتمر سامسونج

سامسونج تعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية بمؤتمرها اليوم بانطلاق سلسلة Galaxy S25

مؤتمر سامسونج

بمؤتمرها اليوم.. سامسونج تطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي في Galaxy S25

بالصور

أخبار سعيدة لمحبي الشاي| 6 فوائد صحية لاتتوقعها.. كم كوب يكفي يوميا

أخبار سعيدة لمحبي الشاي
أخبار سعيدة لمحبي الشاي
أخبار سعيدة لمحبي الشاي

علاقة مثيرة بين الحليب وسرطان القولون .. تفاصيل

الحليب
الحليب
الحليب

فوائد زيت اليوسفي تفوق التوقعات.. أبرزها مادة حافظة طبيعية ومنع السرطان

زيت اليوسفي
زيت اليوسفي
زيت اليوسفي

قبل ما تتعب .. نظف الكبد من السموم بـ 13 أكلة ومشروبا | تفاصيل

تنظيف الكبد
تنظيف الكبد
تنظيف الكبد

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

المزيد