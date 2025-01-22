سيف الجزيري يطمئن الجمهور بشأن علي معلول

نقل الإعلامى أمير هشام تصريحات عن سيف الجزيري بشأن الموقف الطبى لحالة اللاعب علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى ، مشيرا انه بحالة جيدة .

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع فيسبوك :"سيف الجزيري: أطمئن على علي معلول، وأتحدث معه، حالته جيدة".

ويترقب مسئولو النادى الأهلى الموقف الطبي النهائي للنجم التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق من أجل تحديد مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.

ويرغب الأهلى في قيد معلول خلال يناير الجاري، خاصة بعد إصابة المغربي يحيى عطية الله الأخيرة وحاجته للعلاج فترة لا تقل عن شهرين، لاسيما بعد رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى نادي قطر القطري، بجانب رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة للإصابة، ما يعني وجود أماكن شاغرة في قائمة الأجانب بالفريق تُسهّل مهمة قيد النجم التونسي لكن الأزمة حالياً تتمثل في حالة اللاعب الطبية.

وعاد على معلول للتدريبات الجماعية مؤخراً بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس التي أجرى على أثرها جراحة أواخر مايو الماضي.

استقر مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو، اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وفاركو في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ومن المقرر أن يعتمد مارسيل كولر على اللاعب سمير محمد في خط الهجوم، في ظل غياب سمير محمد، بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: كريم نيدفيد - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات - سمير محمد

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فاركو في المركز الـ11 بـ10 نقاط.