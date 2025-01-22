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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي بالجنيه المصري في ختام تعاملات الأربعاء 22 يناير 2025

سعر الريال السعودي بالجنيه المصري في ختام تعاملات الأربعاء 22 يناير 2025
سعر الريال السعودي بالجنيه المصري في ختام تعاملات الأربعاء 22 يناير 2025
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سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري .. شهد سعر صرف الريال السعودي انخفاضًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد نحو 13.39 جنيها للشراء و13.41 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 13.40 جنيها للشراء و13.43 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد سجل 13.40جنيها للشراء و13.43 جنيها للبيع.

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سعر الريال السعودي بالجنيه المصري في ختام تعاملات الأربعاء 22 يناير 2025

سعر الريال السعودي في بنك نكست

سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.39 جنيها للشراء و13.43 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.38 جنيها للشراء، و13.43 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل 13.37 جنيها للشراء، و13.43 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل 13.35 جنيها للشراء، و13.43 جنيها للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.35 جنيها للشراء، و13.43 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.35 جنيها للشراء، و13.42 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد سجل 13.40 جنيها للشراء، و13.43 جنيها للبيع.

سعر صرف الريال السعودي سعر الريال السعودي في بنك القاهرة الريال السعودي سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الريال السعودي في بنك نكست سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

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