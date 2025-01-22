نسب الإشغال تتجاوز 80%.. انتعاشة ملحوظة في سياحة الشتاء بالبحر الأحمر|تفاصيل

تشهد المدن السياحية في محافظة البحر الأحمر، خاصة الغردقة ومرسى علم، نشاطًا كبيرًا في موسم سياحة الشتاء مع دخول شهر يناير الجاري، حيث ارتفعت نسب إشغال الفنادق لتتجاوز 80% بفضل تدفق آلاف السائحين يوميًا عبر رحلات جوية متنوعة من دول أوروبا.

حركة سياحية نشطة في مطارات البحر الأحمر

أكد رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن مطاري الغردقة ومرسى علم استقبلا اليوم نحو 130 رحلة طيران سياحية حملت ما يزيد على 150 ألف سائح أجنبي من جنسيات متعددة، مما يعكس الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي في المنطقة خلال موسم الشتاء.

وأشار إلى أن تنوع الجنسيات الوافدة يُبرز تنامي جاذبية وجهات البحر الأحمر، والتي باتت من الخيارات الأولى لقضاء إجازات شتوية، في ظل الأجواء المعتدلة التي تتمتع بها مقارنة بموجات البرد القارس في أوروبا.

الغردقة ومرسى علم: وجهة دافئة لعشاق الشتاء

وأوضح عاطف عثمان، خبير السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن الغردقة ومرسى علم تُصنفان كأحد أفضل الوجهات السياحية في العالم لقضاء فصل الشتاء، حيث تُعدّ الأجواء المعتدلة والدفء الطبيعي عامل جذب رئيسي للسياح الأوروبيين.

وأضاف أن نسب الإشغال الفندقي، التي تجاوزت 80% بالفعل، من المتوقع أن تستمر في الزيادة خلال شهر فبراير ، وهو ما يدفع الفنادق ومنظمي الرحلات للاستعداد لموسم مزدحم ومليء بالأنشطة السياحية.

عوامل الجذب وتفاؤل بالمستقبل

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر، وخاصة الغردقة ومرسى علم، تتمتع بمناخ شتوي دافئ يجعلها وجهة مثالية للراغبين في الهروب من برودة الشتاء. كما أبدى تفاؤله باستمرار النمو في القطاع السياحي مع تعزيز الجهود الترويجية وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.