2 مليون طالب يختتمون امتحانات الإعدادية.. وبدء إجازة نصف العام السبت

ينتهي اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في جميع محافظات الجمهورية

وكان ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 قد انطلق رسميا في جميع محافظات الجمهورية يوم السبت الماضي الموافق 18 يناير 2025 ، وخاضها 2 مليون طالب وطالبة .

موعد إجازة نصف العام 2025

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يكون موعد إجازة نصف العام 2025 في المدارس بشكل عام من يوم السبت القادم الموافق 25 يناير 2025 ، حيث أنه في هذا الموعد ستكون جميع الصفوف الدراسية قد انتهت امتحانات نصف العام 2025 لطلابها

جدير بالذكر أن موعد إجازة نصف العام 2025 في المدارس ، سيتم تطبيقه في جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات

مواعيد الامتحانات المقرر عقدها لطلاب المدارس خلال الترم الثاني 2025

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواعيد الامتحانات المقرر عقدها لطلاب المدارس خلال الترم الثاني 2025 من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي :

- تعقد امتحانات شهر مارس 2025 بدءا من الاحد 9 مارس وحتى الاحد 16 مارس 2025

- تعقد امتحانات شهر ابريل 2025 بدءا من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 ابريل 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل امتحانات شهر مارس 2025 ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل امتحانات شهر ابريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025.

وتعقد امتحانات شهر مارس وامتحانات شهر ابريل عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى، وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل بدءا من الاحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025 تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل اليوم الدراسي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بدءا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام بدءا من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بدءا من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

موعد بداية الترم الثاني 2025

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أن يكون موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس من 8 فبراير 2025 ، على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يونيو 2025 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس السابق توضيحه والمعتمد رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 سوف يطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وبناء على تحديد موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس وموعد نهايته، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025 في المدارس 97 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية.