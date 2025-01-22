سمير فرج: الشرطة لها دور كبير في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في احتفالية عيد الشرطة.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" اصطفاف قوات الشرطة أمام الرئيس السيسي يعطي شعور كبير للمواطنين بالأمان".

وتابع سمير فرج :" فخور بهذا المنظر الرائع الذي رأيناه في اصطفاف قوات الشرطة المصرية في احتفالية عيد الشرطة ".

واكمل سمير فرج :" تم استعراض كل أنشطة الشرطة المصرية بشكل رائع "، مضيفا:" الشرطة المصرية لها دور كبير في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة ".

ولفت سمير فرج :" مصر تتميز بأنها دولة نجحت في القضاء على الإرهاب في 6 سنوات .

