سامسونج جالاكسي A05s .. هاتف اقتصادي بمواصفات قوية وتجربة استخدام متوازنة

يعد هاتف سامسونج جالاكسي A05s من أحدث إصدارات شركة سامسونج في الفئة الاقتصادية، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المميزة، فيما يلي نظرة شاملة على مواصفات هذا الهاتف:

التصميم والشاشة

يأتي الهاتف بتصميم أنيق مع شاشة من نوع PLS LCD بحجم 6.7 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080×2400 بكسل، مما يوفر كثافة بكسلات حوالي 393 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز، مما يتيح تجربة سلسة في التصفح والاستخدام اليومي.

الأداء والمعالج

يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 680 4G، بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر، مما يضمن أداءً جيدًا في المهام اليومية والتطبيقات. المعالج الرسومي المدمج هو Adreno 610، مما يساعد في تشغيل الألعاب بسلاسة.

الذاكرة والتخزين

يتوفر الهاتف بنسختين من الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت و128 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، مما يتيح تعدد المهام بكفاءة. كما يمكن زيادة سعة التخزين عبر إضافة بطاقة ذاكرة خارجية من خلال منفذ مخصص.

الكاميرات

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، تدعم التركيز التلقائي.

كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 للتصوير القريب.

كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 لتحسين تأثير العزل في الصور. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، مما يتيح التقاط صور سيلفي واضحة.

البطارية والشحن

يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 25 واط، مما يضمن شحن الهاتف بسرعة واستمرارية طويلة في الاستخدام. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الشاحن غير مرفق في العلبة ويتم شراؤه بشكل منفصل.

ميزات إضافية

مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الطاقة لفتح الهاتف بسرعة وأمان.

دعم تقنية البلوتوث بإصدار 5.1، والواي فاي بترددات متعددة، مما يضمن اتصالاً مستقرًا وسريعًا.

منفذ سماعات 3.5 ملم لاستخدام السماعات السلكية التقليدية.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم One UI Core 5.1، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومحدثة.

الألوان المتوفرة

يتوفر الهاتف بعدة ألوان جذابة، منها الأسود، الفضي، والأخضر، مما يتيح للمستخدمين اختيار اللون الذي يناسب ذوقهم.