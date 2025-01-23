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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار الأمطار على هذه المحافظات اليوم| حالة الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي
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تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أيضا يؤثر على بعض المناطق.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص امطار خفيفة على مناطق من  القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، بينما تكون متوسطة نسبيا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأيضا السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعن حالة الطقس، يكون الطقس اليوم، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يظل شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران، بينما البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى ثلاث أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات
جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 14 درجة
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة
 

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الطقس اليوم

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