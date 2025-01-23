«أحلم» للشاعر بهجت صميدة ضمن فعاليات "الأعلى للشئون الإسلامية" بمعرض القاهرة الجمعة القادم

ينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالية ثقافية بعنوان «كاتب وكتاب»، وذلك في جناح الطفل، إذ يتم عرض ومناقشة كتاب «أحلم» للشاعر بهجت صميدة، عضو اتحاد الكتاب المصري. في إطار مشاركة المجلس بالدورة الـ٥٦ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من ٢٣ من يناير، وحتى ٥ من فبراير ٢٠٢٥م،

يُعد كتاب «أحلم» مجموعة شعرية تؤكد عمق التجربة الإنسانية للشاعر، إذ يتناول من خلال قصائده قضايا تتعلق بالطموح والتحدي والأمل. يتميز الكتاب بأسلوبه الأدبي الرقيق ولغته البسيطة التي تخاطب القلوب؛ ما يجعله يناسب فئات متعددة من القراء. ويهدف الكتاب إلى تحفيز القراء على السعي لتحقيق أحلامهم ومواجهة التحديات بروح متفائلة.

تُدير اللقاء الدكتورة هدى حميد معوض، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، التي ستتناول - في خلال الجلسة- أبرز محاور الكتاب وأهم القيم التي يقدمها للقراء.

تُقام الفعالية يوم الجمعة الموافق ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م، في تمام الساعة ٣:٠٠ - ٣:٣٠ عصرًا بجناح الطفل. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتعزيز القراءة والإبداع الأدبي، وتوجيه الأطفال والشباب نحو المحتوى الثقافي الهادف الذي ينمي شخصياتهم ويغرس فيهم القيم النبيلة.

