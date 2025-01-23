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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يفتتح معرض صناعة الجلود

محافظ القاهرة يفتتح معرض صناعة الجلود
محافظ القاهرة يفتتح معرض صناعة الجلود
أ ش أ
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أكد إبراهيم خليل محافظ القاهرة ، أن معرض صناعة الجلود يضم 180 شركة تتنوع منتجاتها الجلدية وتقوم بتصدير معظم منتجاتها إلى الخارج، مشيرا إلى أن المعرض يمثل فرصة للصناعة المصرية لفتح أسواق جديدة لها في الخارج.


جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض ، اليوم الخميس، حيث لفت إلى أن هذا المعرض يمثل فرصة جيدة أيضا للشركات المصرية لعرض منتجاتها الحديثة والتي تعتمد في تصنيعها على أحدث وسائل التكنولوجيا وآخر ما تم التوصل إليه في هذا المجال. 


وأوضح خليل ، أن المعرض يضم 30 شركة أجنبية منها 14 شركة تركية و6 شركات صينية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع .

من جانبه، قال عصام النجار رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية إن معرض صناعة الجلود يضم 180 شركة منهم 150 شركة مصرية، موضحا أنها فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة المحلية لاسميا المصنوعات الجلدية.


وأضاف النجار أنه سيتم تنظيم المزيد من هذا النوع من المعارض بما يدعم في النهاية الصناعة المصرية ويفتح أسواق جديدة للتصدير.


وصرح جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بأهمية معرض القاهرة الدولي للجلود ، الذى يقام على مساحة 5000 متر مربع فى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات القطاع. 


ونوه بأن هذا المعرض ساهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم الصادرات بالقطاع بشكل خلال السنوات. 


يذكر أن غرفة الجلود تولي اهتماما خاص بتوفير كافة الآليات التى تساعد العارضين حيث قرر توفير 5 شركات شحن كبرى في معرض القاهرة الدولي للجلود لتسهيل إجراءات التصدير على الشركات العارضة ولمعرفة تكلفة الشحن لكل دولة لإضافته على سعر المنتجات وتحديد التكلفة النهائية للمنتج المصدر بالاضافة الى تشكيل فرق عمل من مجلس إدارة الغرفة والموظفين لمتابعة العارضين على مدار أيام المعرض للرد عن أي استفسارات وتقديم جميع التسهيلات التي تساعد المصانع على إبرام التعاقدات التصديرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعرض هذا العام ومواصلة زيادة صادرات القطاع.


كما تم تخصيص مساحة مجهزة لوزارة الصناعة في معرض القاهرة الدولي للجلود لمشاركة كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا صناعات الجلود، ومركز تكنولوجيا الدباغة، وذلك لعرض الأنشطة الخاصة بهذه الجهات خلال فعاليات المعرض.


كما سيتم تنظيم ندوات لبحث فرص نمو القطاع و عمل جلسات حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على حلها. 

محافظ القاهرة أسواق جديدة معرض صناعة الجلود

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