الرئيس السيسي ونظيره الصومال يشهدان توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين

كشفت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومال حسن شيخ محمود يشهدان التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.



صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.

وقد عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا في ختام الاجتماعات

