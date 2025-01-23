إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي "طنطا ـ كفر الشيخ"

شهد الطريق الدولي "طنطا ـ كفر الشيخ" أمام مدخل قرية كنيسة دمشيت بنطاق محافظة الغربية منذ قليل كلاكيت تاني مره إصابة 8 أشخاص فأكثر في حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل بسبب السرعه الزائده وتم الدفع باكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع حادث مروري بنطاق طريق"طنطا ـ كفرالشيخ" .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

وافادت مصادر داخل مديرية الصحة أن عدد المصابين نحو 8 اسماء بينهم رجال وسيدات وأطفال وتم نقلهم لاسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .