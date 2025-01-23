الأساطير.. البريميرليج يحتفي بانضمام مرموش لـ مانشستر سيتي

احتفى حساب البريميرليج، عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس بتعاقد نادي مانشستر سيتي رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج فيديو مجمع للاعبين المصريين الذين لعبوا للدوري الانجليزي وكتب الحساب:" عمر مرموش ينضم إلى هؤلاء الأساطير المصريين بالدوري الإنجليزي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسمياً مع عمر مرموش نجم منتخب مصر قادماً من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمدة 4 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.