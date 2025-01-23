انفجار ثم حريق.. التحريات تكشف كواليس إصابة 3 أشخاص بحروق في أطفيح

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في اصابة 3 عمال بحروق اثر تسرب غاز في مدينة أطفيح.

وأسفرت عملية الفحص والتحري التي أجرتها قوة أمنية ترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح ان العقار محل الواقعة غير مأهول بالسكان وقام صاحبه بعرض أخشاب وبقايا حجارة نتيجة اعمال هدم للبيع فاصطحب 2 عمال الى المنزل لمشاهدة "الرتش" لشراءه الا انه اثناء قيام عامل باشعال سيجارة حدث انفجار هدم جدران المنزل وحطم زجاج النوافذ وزجاج المنازل القريبة واسفر عن اصابة صاحب المنزل والعاملين بحروق من الدرجة الثانية.

أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى ان سبب الانفجار هو تسرب غاز من ماسورة في باطن الأرض وتجمع الغاز في احدى غرف المنزل واثناء اشعال العامل السيجارة تسبب مصدر النار مع كمية الغاز في حدوث الانفجار ثم الحريق.

تم نقل المصابين الى المستشفى وانتقل مسؤولي شركة الغاز لفحص سبب تسريبه من ماسورة اسفل الارض.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق، وانبعاث ألسنة اللهب من داخل شقة بمدينة أطفيح، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وانتقلت قوة امنية ترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح وباجراء الفحص والتحري اشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وقوع حريق نتيجة تسرب غاز اسفر عن إصابة “مصطفى. م” (55 عاما) عامل، و"منير. ك" (60 عاما) نجار، و"محروس. ش" (55 عاما) بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية؛ بسبب تسريب غا، وأثناء إشعال أحدهم سيجارة نشب حريق نتج عنه انهيار فى جدارن الشقة وتكسير زجاج نوافذ المنزل المجاورة.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، والتنسيق مع شركة الغاز، وتولت النيابة التحقيق.