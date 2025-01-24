قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرض الإعلامي محمد نشأت لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى
ترامب يحذر من عواقب عدم استمرار اتفاق غزة
مرشح ترامب للدفاع يعترف بدفع 50 ألف دولار في واقعة اعتداء على امرأة
الدوري الأوروبي.. مان يونايتد يفوز على رينجرز وعبدالمنعم يشارك في خسارة نيس أمام إلفسبورج
تحذير من شبورة كثيفة واضطراب بحري.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
ترامب: دول حلف الناتو لا تحمي أمريكا
آيات جبر الخواطر في القرآن.. عبادة عظيمة لا تغفل عنها
تركت بصمة واضحة.. القومي للمرأة ينعى المخرجة القديرة الدكتورة زينب زمزم
بشير التابعي: المسيح الدجال هينزل الشارع في حالة خسارة الأهلي من بيراميدز
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق
إنجاز جديد لمنظومة الصحة في مصر.. فيديو
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين راتكليف مديرا لـ"سي آي إيه"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

آيات جبر الخواطر في القرآن.. عبادة عظيمة لا تغفل عنها

جبر الخواطر
جبر الخواطر
إيمان طلعت
×

آيات جبر الخواطر في القرآن، عبادة يغفل عنها كثير من الناس إلا أن آيات جبر الخواطر في القرآن، أخبرت الكثير والكثير عن فضلها، لذا نقدم لك تلك الآيات وما ورد من خواطر حولها.

آيات جبر الخواطر في القرآن

يحفل القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه بـ عبادة جبر الخواطر، حيث وردت تلك العبادة في سوره المختلفة فكان أعظم الأمثلة فيها ما ورد في قصة عبدالله بن أم مكتوم، والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من الحديث معه فزلت سورة كاملة عرفت بالقرآن باسم "عبس" يقول المولى تبارك وتعالى: "عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى".

فقد ورد في أسباب نزولها ما أخرجه الترمذي والحاكم عن أم المؤمنين السيدة عائشة قالت: أُنزل (عبس وتولى) في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله يعرض عنه ويقبل على الأخر، يقول له: أترى بما أقول بأساً ؟ فيقول لا، فنزلت (عبس وتولى * أن جاءه الأعمى).

ويقول إمام الدعاة الشيخ الشعراوي، في خواطره إن السورة جاءت بعد سورة النازعات ويربطهما أن آخر النازعات تضمن الحديث عن الساعة وأن النبي منذر من يخشها، فوجدنا أن من لا يخشاها لن ينفعه إنذارك، فتعرضت سورة عبس للفريقين.

آيات جبر الخواطر في القرآن

في حين يذهب الدكتور صالح الشواف، الداعية الإسلامي، إلى أن جبر الخواطر ومراعاة مشاعر الناس أصل عظيم من أصول الإسلام، وأصل كبير من أصول هذا الدين، مشيراً إلى وجودها في الصلاة والقرآن الكريم بداية من عتاب رب العالمين للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في كسر خاطر سيدنا عبد الله بن أم مكتوم.

وقال "الشواف" في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"ربنا عاتب سيدنا النبي عشان خاطر راجل انكسر خاطره سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى جه يتكلم مع سيدنا النبي وسيدنا النبي مشغول مع كبار المشركين فشغل عنه، فحزن بن أم مكتوم لانشغال المصطفى عنه فأنزل ربنا قرآن يتلى من فوق السبع الطباق يعاتب المصطفى على كسر خاطر هذا الرجل، قائلاً له يا محمد:" عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى".

وشدد الداعية الإسلامي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ملاقاته سيدنا عبد الله بن أم مكتوم بعد هذه الآية وبعد هذه السورة يقول له: "أهلاً فيمن عاتبني فيه ربي".

آيات جبر الخواطر في القرآن

ومن آيات جبر الخواطر في القرآن ما جبر به الله تعالى خاطر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته، وفيما أعده له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه من مسك أذفر، يقول الإمام أبو عمرو الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي، عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا ، فسر بذلك، فأنزل الله: (ولسوف يعطيك ربك فترضى) فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم.

- "إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ".. كانت تطيباً للنبي محمد حينما أخرجه قومه من مكة وقال جملته المشهورة في وداعها بأنها أحب البلاد إليه ولولا أن أهلها أخرجوه منها لم يخرج.

- "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10)" سورة الضحى، وهي أجمل تطييب للخاطر وأرقى صورة للتعامل قال ابن قدامه -رحمه الله-: "وكان من توجيهات ربنا -سبحانه وتعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم، فكما كنت يتيمًا يا محمد -صلى الله عليه وسلم-، فآواك الله، فلا تقهر اليتيم، ولا تذله، بل: طيب خاطره، وأحسن إليه، وتلطف به، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، فنهى الله عن نهر السائل وتقريعه، بل: أمر بالتلطف معه، وتطييب خاطره، حتى لا يذوق ذل النهر مع ذل السؤال". تفسير ابن كثير.

- "غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ"، فالآية طيب بها الله جل وعلا خاطر المؤمنين بعد هزيمة الروم النصارى على يد فارس بين أذرعات وبصرى، فبلغ الخبر مكة فشق على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين؛ لأن فارس مجوس لا كتاب لهم والروم أهل الكتاب، وفرح المشركون وشمتوا، وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب، ونحن وفارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرنّ نحن عليكم، فنزلت.

دعاء جبر الخواطر

من دعاء جبر الخواطر الذي ينبغي ان تداوم على ترديده خاصة في تلك الساعات من الليل، ما يلي:

- اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ. الحمدلله على ضر مسَّ قلبي وضيقًا أثقل صدري ووجعًا ازداد به أجـري، الحمد لله فوق كل شعور اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. أعوذ بك من شرِّ نفسي ، و من شرِّ الشيطانِ وشَركِه ، وأن أقترفَ على نفسي سوءً ، أو أجُـرَهُ إلى مسلم .

- اللهم حرم على قلوبنا حُزن ألدنيا وع أجسادنا نار الآخرة.

 (اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

جبر الخواطر دعاء جبر الخواطر آيات جبر الخواطر في القرآن جبر الخواطر في القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2025

زيادة المرتبات 2025.. 5 فئات مستحقة وهذا موعد إقرار العلاوة السنوية رسميًا

نتيجة اولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم

نتيجة أولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم .. الآن

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 بالاسم.. ظهرت الآن

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول .. ظهرت الآن

مكالمات Wi-Fi Calling

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لإجراء مكالمات واي فاي عالية الجودة

مكالمات الواي فاي

كود تفعيل مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling على هاتفك.. فعلها الآن

الرئيس السيسي

مصر تتحدى أزمة الدولار .. خطوات جريئة من الرئيس السيسي

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

أستاذ شريعة: كل عمل تحوله النية لعبادة

ذكر الله

محمد مهنا: الأوراد والذكر نور إلهى يفتح الله به على عباده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

بالصور

العالم الهولندي يحذر من زلزال خطير بالشرق الأوسط.. الأماكن والمواعيد

العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل

فيها مواد محظورة .. الأدوات البلاستيكية السوداء تسبب 6 مخاطر

الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء

الصور الأولى من العرض الخاص للحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" | شاهد

أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب

أبرزها شهادة معاملة أطفال .. تعرف على القائمة الكاملة للمسلسلات الكوميدية فى رمضان 2025

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد