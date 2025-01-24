أخبار بني سويف| المستشفى التخصصي تدعم مبادرة "1000 يوم ذهبية".. وآخر تطورات سير العمل بطلبات التصالح

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:

مستشفى بني سويف التخصصي تدعم مبادرة "1000 يوم ذهبية" لتوعية الأمهات برعاية الأطفال

أطلقت مستشفى بني سويف التخصصي حملة توعوية ضمن مبادرة "1000 يوم ذهبية"، التي تهدف إلى تعزيز صحة الأطفال خلال أول 1000 يوم من حياتهم (270 يومًا فترة الحمل و730 يومًا بعد الولادة).



تركز الحملة على أهمية التغذية السليمة، التربية الإيجابية، والرعاية التطورية للطفل، بالإضافة إلى الحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، لما لها من تأثير سلبي على صحة الأم والطفل.

اجتماع تنسيقي في بني سويف لمتابعة سير العمل في طلبات التصالح

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظ بني سويف، اجتماعًا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء القانون 187 لسنة 2023 ، بحضور رؤساء المدن وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح بديوان عام المحافظة



ناقش السكرتير العام مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح بكل مركز،حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لتذليل معوقات مشروع تطوير مصنع تدوير القمامة بسمسطا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا لبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا، وذلك في حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء محمد العصفوري رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لأعمال التطوير،محمد عبد اللطيف مدير التخطيط،محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانوينة، عماد ربيع مدير الشؤون المالية، هاني مدير الحسابات.

وتمت مناقشة إجراءات تذليل كافة المعوقات التي تتعلق بتنفيذ المشروع من خلال الاتفاق على عدد من الإجراءات القانونية والفنية والمالية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث وجه المحافظ الشئون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة بدراسة كل المقترحات بالتعاون مع مسؤولي الشركة بحيث يتم البدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن، نظرا لأهمية المشروع في دعم منظومة النظافة والتخلص الأمن من المخلفات الصلبة واعادة تدويرها.