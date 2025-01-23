مقتل قيادي كبير في وزارة الداخلية السورية || تفاصيل

ذكرت إدارة الأمن العام السوري اليوم، أن المكلّف بتسيير أعمال مخفر مدينة الشيخ مسكين في درعا محمد الصفدي قتلوا بعدة رصاصات.

واشار القيادي في إدارة الأمن العام السوري مشعل الحريري، في تصريح لوكالة سانا، الي إن الصفدي اغتيل بعدة طلقات نارية من قبل المدعوّ زهير سندباد الياسين ومالك سامي الياسين، إثر خلافات سابقة بدواعي الثأر بينهم منذ عدة سنوات.

وبيًن القيادي أن قواتهم فصلت بين مجموعات محلية مسلحة اشتبكت مع أهالي الشابين المجرمين بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ RPG ما أدى إلى بعض الإصابات.

في المقابل، تبنّت مجموعة تدعى المقاومة الشعبية السورية عملية الاغتيال، التي قالت عبر قناتها على تطبيق تلجرام، إنها استهدفت الإرهابي القيادي لدى إدارة هيئة تحرير الشام الإرهابية، محمد خالد الصفدي الذي كان يشغل منصب رئيس مخفر الشيخ مسكين التابع لما يُسمى الأمن العام السوري .

وبرّرت المجموعة العملية بـ المجازر الوحشية التي ارتكبتها هذه الجماعات الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المناطق السورية، محذّرةً من أنها ليست إلّا بداية لموجة جديدة من العمليات النوعية التي تستهدف كل من ينتمي أو يتعاون مع هيئة تحرير الشام الإرهابية.