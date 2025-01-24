سلوى عثمان لـ صدى البلد: سعيدة بالمشاركة في مسلسل روح جدو

كشفت الفنانة سلوى عثمان لـ صدى البلد عن دورها في مسلسل روح جدو، الذي تشارك فيه مع عدد من الفنانين، ويمثل البطولة الأولى للفنانة رنا رئيس.

وقالت سلوى عثمان: أجسد في مسلسل روح جدو دور والدة إسلام إبراهيم، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

وأضافت سلوى عثمان: “سعيدة بالعمل مع فريق العمل.. المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي”.

يذكر أن مسلسل روح جدو، تقدم خلاله رنا رئيس شخصية طبيبة تجميل، تجد كتاب كان يملكه أجدادها، يغير مجرى حياتها، فيما يظهر إسلام إبراهيم بشخصية خطيبها، وتلعب انتصار دور عمتها، وتقدم سلوى عثمان شخصية والدة إسلام وحماة رنا.



مسلسل “ روح جدو ” يضم عدد كبير من الفنانين ، أبرزهم رنا رئيس في أولي بطولاتها في الدراما التليفزيونية ، بالإضافة إلى كل من إسلام إبراهيم وانتصار وسلوي عثمان وسامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين .

مسلسل روح جدو، من تأليف حسام كمال، وإخراج أسامة عرابي، ومكوّن من 8 حلقات فقط.



