136 مليون ريال| أعلى راتب في السعودية.. من هو المصري محمد جلال فهمي؟

شغل اسم محمد جلال فهمي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعد الكشف عن قيمة راتبه البالغ 136 مليون ريال سعودي، ليصبح صاحب أعلى راتب في المملكة. وقد أثار هذا الرقم اهتمام الجمهور وزاد من فضولهم لمعرفة المزيد عن حياته ومسيرته المهنية.

من هو محمد جلال فهمي؟

ولد محمد جلال فهمي في يناير 1964، وحصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة عين شمس في مصر. وبنى مسيرة مهنية متميزة جعلته في صدارة الرؤساء التنفيذيين في السعودية، حيث يتولى عدة مناصب بارزة في قطاع الشركات والخدمات المالية.

أبرز المناصب التي شغلها

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إكسترا السعودية: وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية القابضة: هذه الشركة تعد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاستثمار والخدمات المتنوعة. رئيس مجلس إدارة شركة بروكو للخدمات المالية في البحرين: يشغل هذا المنصب منذ فبراير 2019، ويُعرف بمساهمته في تطوير القطاع المالي في المنطقة. عضو مجلس إدارة في كل من: شركة حلواني إخوان في مصر.

الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل).

كما ترأس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية القابضة بين عامي 2021 و2024.

تفاصيل الرواتب والمكافآت

في عام 2022، كان محمد جلال فهمي على رأس قائمة الأعلى راتبًا ومكافآت وبدلات وأسهم ، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه 136.1 مليون ريال سعودي ، ما يجعله الرقم الأول في المملكة.

، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه ، ما يجعله الرقم الأول في المملكة. أما في عام 2023، فقد احتل المرتبة الثالثة بإجمالي دخل قدره 73.8 مليون ريال سعودي، مع وجود أربعة أشخاص آخرين في القائمة.

مسيرة مهنية تمتد لـ30 عامًا

عمل محمد جلال فهمي على مدار 30 عامًا في مجالات مختلفة مثل المبيعات، التسويق، التخطيط الإستراتيجي، القطاع المصرفي، والمحاسبة. ويُعتبر من الخبراء الذين جمعوا بين الكفاءة الإدارية والخبرة العملية، ما جعله خيارًا مثاليًا لقيادة الشركات الكبرى.

ردود فعل على مواقع التواصل

لاقى الكشف عن راتب محمد جلال فهمي تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الأرقام الضخمة جدلًا واسعًا بين الإعجاب بإنجازاته وبين التساؤلات حول قيمة الرواتب في الشركات الكبرى بالمملكة.

ختامًا، يبقى محمد جلال فهمي رمزًا للنجاح في عالم الأعمال، ومصدر إلهام للعديد من الشباب الذين يطمحون للوصول إلى مراتب قيادية في القطاع الخاص.