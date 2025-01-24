قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن
شاهد .. مهارات وأهداف مهاجم الأهلي الجديد السلوفيني نيجك جراديسار
الجيش السوداني يقترب من فك الحصار عن القيادة العامة
بوتين: سرقة الفوز من ترامب في 2020 أشعل الحرب الأوكرانية
قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد.. اعرف التردد
أونروا: نزوح 1.9 مليون شخص من غزة بسبب الحرب
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي ونصف نقل بصحراوي المنيا
اكسترا نيوز : الأزهر وتحيا مصر يدعمان غزة بقوافل مساعدات إنسانية كبرى
وزير الخارجية السعودي: المملكة وضعت برامج طويلة الأمد لدعم سوريا
توقعات مفصلة وخريطة الأمطار.. تحول مفاجئ في طقس الأسبوع القادم
قائمة منتخب مصر لكرة اليد لمباراة سلوفينيا في بطولة كأس العالم
بريدا الكفر والضلال.. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعلين شائعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

136 مليون ريال| أعلى راتب في السعودية.. من هو المصري محمد جلال فهمي؟

محمد جلال فهمي
محمد جلال فهمي
أحمد العيسوي
×

شغل اسم محمد جلال فهمي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعد الكشف عن قيمة راتبه البالغ 136 مليون ريال سعودي، ليصبح صاحب أعلى راتب في المملكة. وقد أثار هذا الرقم اهتمام الجمهور وزاد من فضولهم لمعرفة المزيد عن حياته ومسيرته المهنية.

من هو محمد جلال فهمي؟

ولد محمد جلال فهمي في يناير 1964، وحصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة عين شمس في مصر. وبنى مسيرة مهنية متميزة جعلته في صدارة الرؤساء التنفيذيين في السعودية، حيث يتولى عدة مناصب بارزة في قطاع الشركات والخدمات المالية.

أبرز المناصب التي شغلها

  1. الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إكسترا السعودية: وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة.
  2. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية القابضة: هذه الشركة تعد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاستثمار والخدمات المتنوعة.
  3. رئيس مجلس إدارة شركة بروكو للخدمات المالية في البحرين: يشغل هذا المنصب منذ فبراير 2019، ويُعرف بمساهمته في تطوير القطاع المالي في المنطقة.
  4. عضو مجلس إدارة في كل من:
    • شركة حلواني إخوان في مصر.
    • الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل).

كما ترأس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية القابضة بين عامي 2021 و2024.

تفاصيل الرواتب والمكافآت

  • في عام 2022، كان محمد جلال فهمي على رأس قائمة الأعلى راتبًا ومكافآت وبدلات وأسهم، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه 136.1 مليون ريال سعودي، ما يجعله الرقم الأول في المملكة.
  • أما في عام 2023، فقد احتل المرتبة الثالثة بإجمالي دخل قدره 73.8 مليون ريال سعودي، مع وجود أربعة أشخاص آخرين في القائمة.

مسيرة مهنية تمتد لـ30 عامًا

عمل محمد جلال فهمي على مدار 30 عامًا في مجالات مختلفة مثل المبيعات، التسويق، التخطيط الإستراتيجي، القطاع المصرفي، والمحاسبة. ويُعتبر من الخبراء الذين جمعوا بين الكفاءة الإدارية والخبرة العملية، ما جعله خيارًا مثاليًا لقيادة الشركات الكبرى.

ردود فعل على مواقع التواصل

لاقى الكشف عن راتب محمد جلال فهمي تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الأرقام الضخمة جدلًا واسعًا بين الإعجاب بإنجازاته وبين التساؤلات حول قيمة الرواتب في الشركات الكبرى بالمملكة.

ختامًا، يبقى محمد جلال فهمي رمزًا للنجاح في عالم الأعمال، ومصدر إلهام للعديد من الشباب الذين يطمحون للوصول إلى مراتب قيادية في القطاع الخاص.

مصر عين شمس ريال سعودي الرواتب أعلى راتب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

ترشيحاتنا

محامية الستات

حكايات محامية الستات.. مؤلف جديد من ساحات المحاكم بمعرض الكتاب

طه دسوقي - أحمد مالك

مسلسلات رمضان 2025.. الصور الأولى من ولاد الشمس

معرض القاهرة الدولي للكتاب

الصالون الثقافي بمعرض الكتاب يحتفي بمئوية حسين نصار في أولى فعالياته

بالصور

طريقة عمل الكعك الناعم.. 3 وصفات مختلفة

الكعك الناعم
الكعك الناعم
الكعك الناعم

فستان مجسم.. أحلام تستعرض جمالها في صورها الجديدة

احلام
احلام
احلام

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد