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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. إطلاق قافلة لتوزيع البطاطين وكراتين مواد غذائية

محافظ أسيوط يشهد إنطلاق قافلة صناع الخير
محافظ أسيوط يشهد إنطلاق قافلة صناع الخير
إيهاب عمر
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شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إطلاق قافلة مبادرة مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرتها "لتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية" على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى ومراكز المحافظة تحت رعاية وإشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد المحافظة، وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والدكتور محمد عبد الجليل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ومدير إدارة المشروعات، ومجدي عزيز مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وشهد محافظ أسيوط، إطلاق المبادرة باصطفاف السيارات من أمام الديوان العام بالمحافظة والمحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية وهي عبارة عن 1500بطانية شتاء و500 كرتونة من المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر المستهدفة بمحل إقامتهم.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال المبادرة – بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة من خلال مبادراتها التنموية والتي تستهدف توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، ورفع العبء عن كاهلهم موجهاً الشكر لمسئولي المؤسسة لجهودهم في إطلاق مبادرة "لتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين مواد غذائية" للأسر الأولى بالرعاية مشيراً إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الجليل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ومدير إدارة المشروعات على إستراتيجية المؤسسة في تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجاً لمواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية بالإضافة الى تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مشيراً الى أن المبادرة في محافظة أسيوط تستهدف بتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في عدد من قرى 8 مراكز بالمحافظة.

أسيوط أخبار أسيوط قافلة مواد غذائية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أخبار المحافظات قافلة صناع الخير

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