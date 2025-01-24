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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة التمريضية" المؤتمر السنوي للتمريض بعين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي
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نظمت الإدارة المركزية للتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس، المؤتمر السنوي للتمريض بعنوان “استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة التمريضية وتحقيق خدمة طبية متميزة”، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وبإشراف الدكتورة منال عبد السلام ، مدير الإدارة المركزية للتمريض.

تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وكيفية استخدامه في تحسين جودة الرعاية التمريضية و تقليل أخطاء الأدوية و إدارة بيانات المرضى بفعالية.

واستهدف المؤتمر التعرف على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لتعزيز السلامة السريرية وسلامة المرضى، وتطبيقاته في تشخيص الأمراض الوراثية، ودعمه لمرضى الأورام، بالإضافة إلى دوره في تقديم خدمات ذكية لكبار السن.

فى كلمته رحب الدكتور طارق يوسف بالحضور وأشاد بالدور الحيوي للتمريض في تحسين الخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة عين شمس.

وأوضح أن التمريض بالمستشفيات تمكن من تطبيق العديد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في رفع كفاءته.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا غامضًا، بل أصبح متاحًا للجميع من خلال الأجهزة الحديثة، مشيرًا إلى تطبيقه بالمستشفيات لإدارة بيانات المرضى الطبية، والمساهمة في تحسين خدمات التمريض وضبط جرعات الأدوية.

وفي كلمتها وجهت د. منال عبد السلام الشكر لإدارة المستشفيات على جهودها المستمرة في تطوير الخدمات الطبية، ما يوفر بيئة عمل منظمة وداعمة لفريق التمريض. كما أعربت عن فخرها بأسبقية مستشفيات جامعة عين شمس استخدام الروبوت في العمليات الجراحية، وأشادت بدور التمريض في التجهيزات والتطبيقات العملية التي انعكست إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة أن هذه الإنجازات تبرز الجهود المتميزة لفريق التمريض بمستشفيات جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس الذكاء الاصطناعي مستشفيات جامعة عين شمس توظيف الذكاء الاصطناعي المؤتمر السنوي للتمريض

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