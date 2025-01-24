وسط حالة من الحزن والأسى.. تشييع جثمان اللاعب الشاب “بوبو” بالإسكندرية

شيع المئات من أهالي منطقة محرم بك بالإسكندرية، جثمان اللاعب الشاب المعروف بـ بوبو ، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة ودية جمعت فريقه، مركز شباب ساحة النصر، بفريق أمبروزو، على ملعب مياه الإسكندرية.

وفاة اللاعب بوبو

توافد المشيعون خلال جنازة اللاعب بوبو من مختلف الأعمار للمشاركة في الجنازة، معبرين عن حزنهم العميق على وفاة لاعب عرف بمهاراته وشخصيته المحبوبة، ووسط دموع الأهل والأصدقاء، رفعوا أكف الدعاء للراحل، الذي كان حلمه الاستمرار في عالم كرة القدم وتحقيق طموحاته كلاعب محترف.

جنازة بوبو

كان اللاعب الشاب بوبو سقط فجأة أثناء المباراة دون أي احتكاك أو تدخل، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي الرئيسي بالإسكندرية، وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها الأطباء في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة بعد ساعتين من وصوله، متأثرًا بسكتة قلبية حادة.

قال مؤمن معوض، المدير الفني لمركز شباب ساحة النصر، في تصريح له: “بوبو كان لاعبًا مميزًا، لم يعانِ أبدًا من مشاكل صحية، ووفاته صدمتنا جميعًا”.

وأضاف: “ما حدث يبرز أهمية الكشف الطبي المنتظم على اللاعبين، حتى يتم تجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلًا”.