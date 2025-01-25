القبض على شخصين حاولا سرقة هاتف من طالبة بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة حقيبة إحدى السيدات بأسلوب الخطف حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول أسوان.
بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بأسوان من (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة دراو) بقيام شخصين يستقلان مركبة توك توك بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالهرب حال سيرها بدائرة القسم.
تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق ، عاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المستولى عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.