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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بنزين السوق السوداء .. الداخلية تداهم محطة وقود بالأقصر

محطة وقود
محطة وقود
مصطفى الرماح
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محطة وقود "بدون ترخيص" بها حوالى 3 طن من المواد البترولية بالأقصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) بإنشاء محطة وقود "بدون ترخيص" وتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية "بنزين وسولار" داخل "2 تنك" أسفل أرض "ملكه" وبيعها بالسوق السوداء.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر على (1500 لتر بنزين 80 ، 1500 لتر سولار) ، وبمواجهته قرر بقيامه بإنشاء محطة الوقود المشار إليها "بدون ترخيص" وتخزينه كميات كبيرة من البنزين والسولار بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من التسعيرة الرسمية وأضاف بتحصله على المواد البترولية من (مدير محطة وقود كائنة بدائرة المركز) أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية .

الأقصر محطة وقود المواد البترولية الاجهزة الامنية

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