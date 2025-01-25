لجنة الشباب والرياضة بالغربية في جولة للمشروعات القومية للتوعية والتثقيف

تفقدت لجنة وزارة الشباب والرياضة المشروعات القومية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، والتي تنفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وتوجيهات اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وقامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للأداء الرياضي، وبحضور شويكار الخطيب، مدير الإدارة العامة للرياضة، بتفقد فعاليات المشروع القومي لذوي الهمم بالمحلة.

كما تم تفقد مشروع لياقة المصريين للياقة البدنية للفتاة والمرأة، حيث تقام فعاليات المشروع بنادي 23 يوليو ومركز شباب التنمية الشبابية ونادي سيجر والسكة الحديد، وتشارك الفتاة والمرأة بألعاب كرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة اليد، ويقوم المدربون بتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية وتمارين اللياقة البدنية، ويشارك جميع المشاركين المتميزين ببطولات الجمهورية والمسابقات المختلفة.

أيضاً تفقدت اللجنة فعاليات التدريب للمتميزين تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، وذلك في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على نشر الرياضة في شتى المجالات المختلفة المناسبة لكل الأعمار.

وفي ظل الاهتمام بالطفل اليتيم، نظمت وزارة الشباب والرياضة بمركز تنمية مهارات المتميزين بالألعاب الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية لتنمية الأطفال بنين وبنات رياضيا وكشفيا.

كما أشادت اللجنة بالعمل في مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات تحت شعار “1000 بنت 1000 حلم”، والذي ينفذ من خلال التعاون والشراكة بين وزاره الشباب والرياضة مع المجلس الثقافي البريطاني والاتحاد المصري لكرة القدم.

كما تفقدت فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية في الشوارع والميادين تحت شعار “لياقة المصريين”.

وينفذ المشروع القومى للياقة البدنية بالشوارع والميادين تحت شعار “لياقة المصريين”، وذلك يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 10 صباحا بمنطقة الكرفانات أمام كوبري جيهان، ويتم عمل تدريبات رياضية مجانية لجميع الأعمار بواسطة نخبة من المدربين المتخصصين.

وبختام الزيارة، تفقدت اللجنة فعاليات التدريبات بالمشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية، بنادي سيجر الرياضي،

والذي يتضمن التدريبات للشباب والفتيات المشاركين فى تدريب اللياقة البدنية بالغربية، وعروضا فى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى عروض رياضية، بهدف رفع اللياقة البدنية والتدريب والتمرين على العروض الرياضية.