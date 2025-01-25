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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صربيا.. سيارة تدهس متظاهرين خلال احتجاجات متواصلة على حكم ألكسندر فوتشيتش

صربيا
صربيا
محمد القاضي
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عرضت فضائية “يوروميوز عربي”٫ فيديو يرصد سيارة تدهس متظاهرين خلال احتجاجات متواصلة على حكم ألكسندر فوتشيتش في صربيا.

وأوضحت أنه شل الإضراب العام والحراك الطلابي في صربيا حركة المرور بشكل شبه يومي احتجاجًا على مقتل 15 شخصا نتيجة انهيار مظلة خرسانية في محطة نوفي ساد للسكك الحديدية في نوفمبر.

وفي آخر مشاهد الاحتجاجات صدمت سيارة حشدًا من المتظاهرين في العاصمة الصربية وألقت بشابة في الطريق ما أدى إلى ارتطام رأسها بالأرض بشكل قوي في الوقت الذي أدى فيه إضراب يقوده الطلاب إلى إغلاق المحال التجارية في جميع أنحاء البلاد.

صربيا متظاهرين ألكسندر فوتشيتش

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