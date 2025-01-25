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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استقالة مدوية.. مستشار حميدتي يرفض الجرائم ضد المدنيين في السودان | فيديو

أيوب عثمان نهار مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان
أيوب عثمان نهار مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان
القسم الخارجي
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أعلن أيوب عثمان نهار، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، استقالته من منصبه احتجاجًا على استمرار القوات شبه العسكرية في استهداف المدنيين وقصفهم عشوائيًا بالطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة.

جاءت استقالة نهار بعد ساعات من تحقيق الجيش السوداني تقدمًا في العاصمة الخرطوم، حيث تمكن من فك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة.

ووفقًا لما نقله موقع "سودان تربيون"، تُتهم قوات الدعم السريع بقصف المناطق المكتظة بالمدنيين، من بينها الفاشر في شمال دارفور وأم درمان، باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وتدمير واسع للبنية التحتية.

في بيان له، أوضح أيوب نهار أنه قرر تقديم استقالته رسميًا من منصب مستشار قائد قوات الدعم السريع، مبررًا ذلك باستهداف المدنيين المباشر بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة، خاصة في معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى الهجوم على قافلة تقل فارين من الفاشر بالقرب من بلدة كبكاكية.

واتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات خطيرة شملت حرق القرى والتجمعات السكانية في شمال دارفور والجزيرة، ما أسفر عن جرائم قتل مدنيين واغتيال أسرى.

وأشار نهار إلى أنه كان قد طالب سابقًا بتشكيل لجنة تحقيق حول هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، فضلًا عن وقف استهداف المدنيين.

وأكد في ختام بيانه أنه لن يكون جزءًا من "جرائم ممنهجة تستهدف المدنيين"، مشددًا على أن سلامة الأرواح تبقى الأولوية القصوى التي تتفوق على أي مكاسب أو مصالح سياسية.
 

السودان الجيش السوداني أيوب عثمان نهار مستشار قائد قوات الدعم السريع

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