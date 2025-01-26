أخبار محافظة القليوبية| بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية و10 مراكز لتطعيمات الحجّاج والمُعتمرين

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.



بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أول أيام أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقر لجنة تقدير الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/ 2025، رافقه تامر القلا، مدير إدارة أمن المديرية، وأيمن خاطر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومحمد عماد، موجه عام اللغة العربية.

وخلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية، أشاد بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان.

ووجه بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة خلال العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.



ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عنصرين اجراميين بحوزتهما على 5 قطع سلاح نارى و4 قطع سلاح أبيض وكمية من الذخيرة والمخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الامن بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام عنصريين إجراميين بإدارة بؤرة للمخدرات بالقليوبية تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه مدير ادارة البحث الجنائى وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين عنصرين إجراميين ويزاولان نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وانهما يحوزان أسلحة نارية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية و طبنجة و3 خزينة و 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و4 قطع سلاح أبيض و كمية لمخدر الحشيش.



10 مراكز.. أماكن تطعيمات الحجاج والمعتمرين بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تخصيص 10 مراكز لتقديم خدمات التطعيمات الدولية المعتمدة لتيسير إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على توفير خدمات الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،أن المراكز هى مكتب صحة بنها رابع (دولي)

ومكتب تطعيم دولي حجازي بحي غرب شبرا والمركز الطبي بكفر شكر ومكتب صحة ثاني شبين القناطر والمركز الطبي بطوخ ومركز طبي القناطر الخيرية و مركز طبي قليوب المحطة ومركز طبي الشباب بالعبور ومركز طبي بهتيم ثاني بحي شرق شبرا ومركز طبي الخانكة أول.