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عكس التوقعات.. الأرصاد: مفأجاه في شتاء 2025 .. والحرارة تفوق المعدلات الطبيعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عكس التوقعات.. الأرصاد: مفأجاه في شتاء 2025 .. والحرارة تفوق المعدلات الطبيعية

الارصاد
الارصاد
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كشف خبراء الأرصاد الجوية، إن شهر يناير الحالي شهد تغيرًا ملحوظًا في الطقس، حيث لم يشعر الناس بالبرودة الشتوية المعتادة ولم تشهد البلاد سقوط أمطار كما هو متوقع في هذا الوقت من العام.

أكدخبراء الأرصاد أنه إذا تم تقييم حالة الطقس حتى الآن، لم تكن هناك موجات قارسة البرودة كما كان يحدث في السنوات السابقة، ودرجات الحرارة في يناير كانت إما حول المعدلات الطبيعية أو أعلى منها، وذلك بسبب تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما ساعد في استقرار الطقس وشكل ظاهرة الشُبورة المائية في بعض المناطق.

وعن فرص الأمطار كانت متوقعة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري، وشهدت الأيام الماضية أمطارًا متوسطة على بعض هذه المناطق.

وشهدت مصر حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، وفيما يلي التفاصيل المتوقعة لكل يوم.

المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة الأيام القادمة والطقس عمومًا سيكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا

الأحد 26 يناير 2025

تصبح الأمطار أكثر غزارة مقارنة باليوم السابق، حيث تتوقع الهيئة هطول أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة. كما قد تمتد الأمطار إلى السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

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