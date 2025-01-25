رويترز: حماس جندت ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف مقاتل جديد منذ اندلاع الحرب

نقلت وكالة رويترز عن مصادر استخباراتية أميركية، اليوم السبت، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس جندت في صفوفها ما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل في أفضل الأحوال، أو حتى خمسة عشر ألفاً في أسوأ الحالات، منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر.

وزعمت المصادر الاستخباراتية الأمريكية، أن نحو 10 آلاف مقاتل من حركة حماس استشهدوا خلال الحرب.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لنفس المصادر، فإن المقاتلين الذين تم تجنيدهم حديثا هم في الغالب غير مدربين ويستخدمون بشكل رئيسي لأغراض أمنية بسيطة.

ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة التعليق على الخبر، لكنه لم ينف محتواه أيضًا.

وفي يوليو الماضي، أشار المتحدث باسم حماس أبو عبيدة إلى وضع مقاتلي الحركة، وأكد أن حماس تمكنت من تجنيد آلاف المقاومين الجدد في صفوفها، لكنه لم يستخدم العدد.