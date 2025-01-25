من هنا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة للفصل الدراسي الأول

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة للفصل الدراسي الأول بالرقم القومي لصفوف النقل 2025، حيث يتزايد البحث عن رابط وكيفية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، من خلال الرابط الرسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى الجيزة للفصل الدراسى الأول



وأقيمت أعمال امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 يناير إلى الخميس 23 يناير، أدى الطلاب خلالها امتحاناتهم في مواد (اللغة العربية، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، واللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية).

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل المحافظ، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط الآتي:

https://www.gizaedu.net/